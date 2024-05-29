林嘉欣蒙古慈善探訪 跌傷發燒堅持行程 見證小孩重見光明 (18:28)

林嘉欣上月以奧比斯光明大使身分到蒙古慈善探訪，走訪當地蒙古包、兒童醫院甚至偏遠學校。初到蒙古，嘉欣指旅程刷新了她對蒙古的認知，雖然當地風光明媚，但今次到訪才知道猛烈的陽光、冬天的大雪令當地人民的眼睛蒙上更高的眼疾風險，不少孩子亦因此患上先天性眼疾，失去學習機會，加上遊牧民族的文化，令他們更難獲得醫治。

旅程中，嘉欣到訪當地兒童醫院。當她見到未足月的嬰兒剛完成眼睛手術，即抱起BB細心呵護。嘉欣在醫院探訪一位患有先天性白內障的小女孩Marla，愛美的Marla特別換上裙子迎接嘉欣，更親手為嘉欣紮辮。嘉欣更有機會目睹手術過程，首次近距離觀看眼科手術，嘉欣指血腥畫面令她有點驚，但很高興孩子能重新擁有一雙健康的眼睛，為一整個家庭帶來看得見的希望。

雖然跟Marla的媽媽言語不通，嘉欣深深感受到媽媽照顧孩子的壓力，不禁熱淚滿眶，伸手安慰彼此。嘉欣在小女孩完成手術後再次探望，向對方送上從香港帶來的小禮物。儘管她在旅程的第2天不慎摔傷了腳及低燒，仍全程投入參與每一個探訪，踏足崎嶇的蒙古包，探訪一位患有先天性青光眼及白內障的14歲男孩。男孩年紀輕輕已做了10次手術，嘉欣感受到眼疾為這個家庭帶來莫大的壓力，以及孩子與媽媽彼此間濃厚的愛，忍不住流下眼淚。她捉緊男孩媽媽的手，希望給她力量。嘉欣更向這位喜愛汽車工程的大男孩介紹航拍，衷心希望男孩康復後能自由自在地追逐理想。

嘉欣說︰「這次探訪雖然短短數天，但大開眼界，更讓我深深感受到看得見並非必然。」旅程中，嘉欣主動提出希望戴上眼罩感受視障人士的黑暗世界，並在漆黑中與小朋友一同玩耍。她說︰「原來摸黑生活，我會感覺到非常迷失，長時間如此我能夠想像是一個很痛苦的狀態，會被冷落，無法參與，無法擁有一個正常社交的童年生活。香港人活在一個安全的環境，確身在福中，當了解到蒙古偏遠的省份有醫生看亦不是易事，希望奧比斯能夠繼續努力幫助當地人民解決眼疾的問題和需要，讓游牧的每一代也深切明白守護眼睛的重要，我衷心呼籲大家捐款支持奧比斯充滿意義的救盲工作。」

（即時娛樂）