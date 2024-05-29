呂爵安否認妹控 不干涉19歲小如豬打扮兼未來感情事 (19:49)

呂爵安自覺因為他的身分，沒有男孩子敢追求其19歲妹妹小如豬。（小如豬Ig圖片、林蘊兒攝 / 明報製圖）

呂爵安（Edan）今天（29日）出席其連續代言3年的身體護理品牌發布會，他在活動上介紹代表自己的「個人專屬」、「Dream Girl」及「睡房」3種香味產品，令現場過百粉絲尖叫。Edan受訪時強調在台上提到的「Dream Girl」香味，其實只是照稿讀，如要在現實生活中找女友，希望對方又靚又有內涵。談到擇偶條件，Edan說︰「首先是看對方性格，最緊要大家夾得來，價值觀相同，因為拍拖是大家共同生活成長的經歷。我現在工作很忙，加上這身分很難拍拖，所以對感情事隨緣，不會覺得另一半是圈內還是圈外人較好。」

MIRROR巡迴演唱會告一段落，Edan表示巡唱期間靠浸浴紓壓︰「我會趁沖涼時唱歌及練氣。」他被問到可會在浸浴時直播冧粉絲時說︰「長時間浸在水中可能會皺皮，還是交給最喜歡出浸浴帖子的盧瀚霆負責。」

談到他早前留言批評19歲妹妹小如豬穿小背心太暴露，結果被網民取笑他「妹控」，Edan解釋︰「我只是擔心她會着涼﹗她已大個女，我不會管制她的衣著。如果我有女朋友，也不會干涉女友是否打扮性感。」他被估計將來一定很緊張妹妹拍拖時說︰「大家也知她未拍過拖，是『A0」。因為我，沒人敢追求她，也很難介紹男仔給她，或者要介紹和尚。感情事，隨她喜歡。她選擇男朋友時，我只會幫忙看看，不需要過我一關。」

（即時娛樂）