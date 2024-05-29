隋棠聞賀軍翔涉性醜聞封口 泰星Tor想與周潤發劉德華合作 (22:45)

台灣女星隋棠、泰國男星Tor、林德信、蔡思韵及倪晨曦出席品牌活動，預演品牌2024-25秋冬新裝。

隋棠逗留兩天便趕返台灣工作，未能四處逛和約朋友見面。她透露有幾部戲將會上畫，預告當中有些尺度比較大膽的性感演出外，更要一顯身手變做打女。她曾與男星宥勝合作拍戲，男方近日因因強制猥褻罪被判刑8個月；賀軍翔亦捲入性騷擾爭議中，她對兩人的事以不清楚為由不作回應。

泰國男星Tor曾來港拍戲，大讚景色靚。他希望將來有機會參與本地製作，渴望與偶像周潤發和劉德華見面甚至合作。Tor預計兩個月後開工，首次挑戰演BL劇，他心情上沒有太緊張，壓力也不大，一心盡力做好沒有想太多。

林德信早前宣布太太Candace為他誕下女兒林明，他榮升爸爸後首度出席公開活動，他談到女兒開心滔滔不絕，並自認是幫女兒沖涼和換片的熟手爸爸。不過他透露原本請的陪月感染新冠病毒，令計劃打亂，BB出世首個月情况比較混亂，現已適應。他指女兒很愛笑，抱她見任何親戚都總是笑，待B女大一點更可愛，會在社交平台分享照片。他每日幫女兒拍過百張照片，又帶外出曬太陽，令老婆好似有少少呷醋，覺得被冷落了。至於女兒取名林明，他指是父親林子祥有日夢中見到日和月，當時未知胎兒性別也改名「明」，此名字男仔女仔也適用。他將迎接做爸爸後首個父親節，又計劃為愛女搞百日宴，一家人四代同堂慶祝。

蔡思韵與男友劉俊謙感情穩定，未有結婚或造人大計，擔心湊小朋友辛苦又會分心，暫時想專注事業。她與男友參演電影《九龍城寨之圍城》票房成績逾8250萬，暫列香港電影史上華語票房總成績第2位，她成為自其中一份子感超級榮幸，期望票房繼續報捷甚至破億，令她叨光成為億元票房女星。劉俊謙因角色受歡迎，不少女粉絲自稱「劉太」，蔡思韵不介意並笑說：「在這個情况下，我不介意他一夫多妻，好開心大家都欣賞他。可能認識他太耐經常見面，男友是否靚仔就見仁見智，角色有發揮才最重要。」

（即時娛樂）