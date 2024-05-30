袁偉豪心急搞喊3歲小妹妹 求救老婆張寶兒 (14:06)

TVB育兒真人騷節目《學神爸媽Get Set Go！》今晚（30日）首播，第1集嘉賓是袁偉豪（Ben）、張寶兒（Bowie）和吳若希（Jinny），「個案主角」是3歲小妹妹Yaris。3位嘉賓的首個任務是要在30分鐘內成功與Yaris一齊唱歌，並從互動中找出Yaris難湊原因。育有一對子女的Jinny打頭陣上場，嘗試以「BB音」與Yaris拉近距離；Ben則化身大細路與Yaris玩扭蛋機，之後借意問Yaris可否送他一個公仔，可惜Yaris扯到實不願放手，Ben只好扮喊博同情；最後出場的Bowie成功以退為進跟Yaris合唱，是3人中唯一成功的挑戰者。阿Ben出場時故作不經意地說「嘩！有夾公仔機喎，幾好玩喎」，企圖自然地與Yaris打開話題。Jinny見狀對Bowie說︰「Feel到Ben哥之前點樣追求你，扮經過冇同你講嘢，但其實一路撩緊你講嘢。」任務失敗的阿Ben，事後歸究於自己的留鬚及長髮造型嚇親妹妹。

3歲Yaris難湊的原因是同齡小朋友常見的問題「不願意分享」，3位嘉賓的終極任務是要陪Yaris夾她最喜歡的公仔，並要令Yaris自願親手送上公仔。Ben對着Yaris狂講大道理︰「你唔好誤會以為夾到就係畀你。」Yaris大哭起來，嚇到Ben說︰「你放鬆啲先，喊就冇公仔喇！」看見Yaris繼續爆喊，沒有法子的Ben只好對她說︰「你行過隔籬房問Bowie姐姐可唔可以畀呢隻公仔你？」Bowie見狀大叫：「搞錯，掟番個波畀我？幻想到未來係點！」

Bowie登場救亡，溫柔地攬着Yaris安慰。就在她快要成功時，Ben出現問Yaris︰「快啲問Bowie姐姐可唔可以送個公仔畀你喇﹗」他隨後又Bowie說：「佢想要呀，送畀佢啦！」Ben雖然一心想實際地把公仔送給Yaris，卻打斷了Bowie的部署。Bowie立即叫他收聲︰「你唔好嘈住先，你畀佢自己講啦，喊都唔畀人喊！」Bowie最終以一招令Yaris不再哭，獲兒童心理學博士Rosa讚做得好。已有7年湊小朋友經驗的Jinny亦甘拜下風︰「Bowie將會係非常非常好嘅媽媽！」

（即時娛樂）