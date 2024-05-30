雪藏5年內地劇重見天日 鄧麗欣微博表態香港為中國不可分割一部分 (16:08)

鄧麗欣2019年拍攝的內地劇《末代廚娘》被「雪藏」5年，近日終於重見天日，在剛過去的周一（27日）起於內地平台播放。（鄧麗欣微博圖片）

鄧麗欣昨天（29日）突然在微博發文指香港是中國不可分割的一部分，又說要立志參與促進中國香港和內地之間的文化交流事業，還稱被「有心人」扭曲意思及質疑、捏造其政治立場。（鄧麗欣微博圖片）

鄧麗欣有份演出的內地劇《末代廚娘》近日在內地平台播放，她亦突然在微博發文指香港是中國不可分割的一部分。（鄧麗欣Ig及微博圖片 / 明報製圖）

近年主要留港拍戲的鄧麗欣（Stephy），昨天（29日）突然在微博發文指香港是中國不可分割的一部分，又說要立志參與促進中國香港和內地之間的文化交流事業，還稱被「有心人」扭曲意思及質疑、捏造其政治立場。

Stephy說︰「本人鄧麗欣，出生成長在中國香港，一心擁護並堅持香港特別行政區是中華人民共和國不可分割的一部分。無論是過去現在還是未來，我立志參與促進中國香港和內地之間的文化交流事業。在網絡上，『有心之人』過度解讀我的採訪並刻意扭曲我在社交媒體上的發言，我感到非常難過，我一直相信人與人之間是友好的，善良的，不願看到有人利用這些言論去傷害他人，並通過質疑我對中國香港的認同以及子虛烏有捏造我的政治立場，而去製造熱度。網絡上通過過度解讀，拼貼新聞等方式產生的不實報道，更是無稽之談。希望廣大網友不要聽信謠言，我將會保留一切法律追責權利，以正視聽。特此聲明！ 謝謝！」

Stephy於2019年拍攝的內地劇《末代廚娘》被「雪藏」5年，近日終於重見天日，在剛過去的周一（27日）起於內地平台播放。《末代廚娘》除了Stephy，胡杏兒、內地演員張鐵林等亦有份演出。無綫曾在2020年的節目巡禮上播出介紹片段，惟後來無聲無息。

《末代廚娘》的故事發生於清末民初，主角容兒（海陸飾）陰差陽錯成為宮女後，與侍衞李琪結下淵源，又因自己聰慧活潑而受溥儀青睞。容兒出於對廚藝的悟性，頗受壽喜姑姑（鄧麗欣飾）賞識，獲壽喜收為徒教授廚藝。壽喜姑姑後來被太監誣陷盜竊宮內珍寶，慘遭置於死地。容兒為此與李琪查找盜寶真兇，後來更離開皇宮開飯館，成為「末代廚娘」。

（即時娛樂）