薛家燕年尾大馬拍動作片 想邀伍允龍當動作指導 (17:37)

薛家燕今天（29日）出席健康產品活動時自言已年過70，工作又忙碌，有時會感到疲倦及記性差，因此要靠科技產品降低患上認知障礙症的風險，希望能繼續精靈健康，像92歲胡楓一樣長青。家燕姐透露年底將拍攝一套馬來西亞動作電影並飾演特務角色，劇中對手是「小鮮肉」。她說︰「未知跟那位小鮮肉合作，不過我打算找伍允龍幫忙，當我的動作指導，希望練好一些動作招式應付演出。」

曾合作TVB處境劇《真情》及《皆大歡喜》的顏國樑病逝，家燕姐十分惋惜︰「上星期還看見顏國樑上梁思浩的節目，幾精神，但聽到他後來因感染肺炎而離世，我也很難過。我們合作了很多集《真情》、《皆大歡喜》，一同拍攝《十月初五的月光》時更有感情戲， 大家很熟。我去年曾邀請他做節目訪問， 他很積極、樂觀，覺得活得一日得一日，走的時候不要太辛苦，還提醒大家要注意身體健康。希望國樑的太太節哀順變﹗國樑對影視界的貢獻，大家永遠懷念他﹗」

談到傳今年3月在加國逝世的蕭亮，家燕姐直言兩人很久沒聯絡︰「我也是看新聞才知道。年紀大，沒辦法，希望他一路走好﹗」家燕姐指蕭亮中、英文好，「攝位」技巧也叻。她說︰「大家封他為『攝石人 』，事實上他很會攝位，個個鏡頭都見到他。我曾跟他開玩笑，不夠他醒，叫他教教我。」

（即時娛樂）