73歲鄭則士貪慕虛榮仍然恨獎 曾兩奪影帝 期待再攀高峰 (22:44)

鄭則士（Kent哥） 從影47年，曾兩奪香港電影金像獎影帝。自入行以來，Kent哥一直電視、電影兩邊走，今年73歲的他仍未言休，單是去年就拍了3部仍未上映的電影《焚城》、《誤判》、《談判專家》，以及這星期大結局的劇集《神耆小子》等，目前又在拍攝電影《守闕者 》。他直言入行至今都抱住做到就做的心態工作，現在拍戲亦非為止戲癮。「高峰期永遠在未來，就像贏獎，得獎後落台就結束，已成過去，最重要是將來會否有獎。希望永遠在面前，不要看我70幾歲，我還想做得更好，依然貪慕虛榮，有獎就要﹗70幾歲做得好有獎，有什麼問題？臨老畀個獎我高興吓，得唔得先？唔得咪算囉！」

不少演員成功後都會挑劇本，Kent哥從不這樣做，好和不好的也會拍。「誰知道這劇本一定不好？很多大製作、大卡士，出來也沒收視；有時不起眼的反而會爆。我們不能預先蓋棺定論，結果未出很難說好或不好，所以有機會就做。」1985年，Kent哥在電影《何必有我？》飾演智障人士「肥貓」，此角色令他名成利就，首次登上金像獎影帝寶座。「我不會視『肥貓』為我的經典，這角色只是我演藝路上一個里程碑。『肥貓』帶給我很多，知名度及維持度也相當好。我1985年拍、1986年得獎。2003年，我仍在演這個角色﹗」Kent哥曾於4部電視劇、3齣電影中演過「肥貓」這角色。如他所說，這個角色令他立於不敗之地。「角色橫跨10幾年，帶給我很多榮耀，讓大家記得我。多謝這個角色能夠令人給我這麼多餘韻，但我不是這樣就完。『肥貓』只是我其中一個經典， 令人記得的角色。」

Kent哥曾當過監製，甚至開過電影公司，但現在只純粹當演員。「做演員只要做好自己，導演滿意，責任就完成；做監製要顧及很多方面，編、導、演、製作都要理。如果有事發生，是會講粗口罵人的。」現在仍有人找Kent哥監製電影，但他嫌製作一部電影要花2、3年，不知道自己能否埋尾。「做監製很多時不能走開，從籌備、開拍、到最後，時間太漫長了﹗老實說，我仍有幾多年能在鏡頭前演戲？我希望可以做到死的那一天﹗我不是永不言休，只是仍要生活就沒能力退休。我不想子女養我，我也年輕過，年輕時要為屋企，所以希望新一輩是為自己活得好，找到自己的方向和人生。」回想當年和友人合資開電影公司，卻因市道不好而欠債過千萬，Kent哥說那是其人生最低潮，家人肯陪伴捱過這段日子，對他十分重要。「我可清楚地告訴大家，最後能陪伴的都是親人，而且都是義無反顧。除非你是衰人，令到他們不開心，否則屋企永遠是避風港。我最感謝的是太太和媽媽﹗」

Kent哥認為電影業最好的年代是當年百花齊放，每個人做自己擅長的事，不會一窩蜂做同一件事。「跟風一定死得快﹗像當年徐克導演的《倩女幽魂》，一套得，個個就去拍鬼片，製作費愈拍愈大，最後都不能回本，死得﹗玩跟風遊戲一定很大鑊，最後贏家只會是帶風向的人，跟風的全部『瓜老襯』﹗人貴自知，拍自己擅長的題材，不要一個得，個個都去拍。」他亦寄語後輩們要相信戲好就會有觀眾。「如不是這樣，我們拍戲就是戇居﹗如果我們也不相信這簡單道理，為何仍要做這一行？所謂夢工場，電影或電視也好，就是看發不發到別人想發的夢。我對這行仍有憧憬，只要大家有新想法，接到地氣，配合手法、將法和方向，混在一起就能結成一個好劇本。」

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（即時娛樂）