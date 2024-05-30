父母陷走數風波 王怡然「封嘴」多月終受訪 自爆曾想退出幕前 (20:31)

應屆冠軍莊子璇和亞軍兼最上鏡小姐王怡然、前港姐謝嘉怡、陳曉華、陳楨怡、梁凱晴及邵初，今天（30日）出席《2024香港小姐競選》記者會，分享選美的注意事項。王怡然去年當選後因父母捲入旗下補習社的走數風波而被網民圍攻，之後出席活動一直「封嘴」，直至今日在記者會上才願意受訪，這亦是她當選後第3次接受傳媒訪問。

王怡然表示下月大學畢業，畢業後取得工作簽證便正式向幕前發展，希望有機會拍劇及參與綜藝節目。她直言之前一直用學生簽證，稍後取得工作簽證就可以在香港工作，但也擔心會沒工作。被問到可覺得比同屆港姐遲起步時，王怡然說認為幾時也不遲，目前正努力學好廣東話。談到她早前現身社交網再被網民負評，王怡然最初以出席港姐宣傳活動為由拒絕回應，及後表示做人應該向前看，網民有負評是正常事，她會在心情愉快時看負評，藉此平衡心情。王怡然自言EQ高，雖曾想過不做幕前，但覺得難以退出網上世界，所以一定會留港發展。

莊子璇認為每個女仔也可能想過退出幕前，但只要捱過就會天青。王怡然同意，說這也是她的心聲。莊子璇今年大學畢業，已獲公司安排拍劇。她坦言去年曾擔心過前途問題，現在感覺踏實得多。她被問到可會提名朋友參選港姐時說：「我曾提議朋友參加，她們覺得太辛苦不願意，還說我傻。」

陳曉華建議想報名選港姐的女仔不要節食減肥，否則會影響體力及令樣子憔悴。邵初自言毛髮旺盛，建議跟她一樣的女仔最好先做好準備。陳楨怡想提名23歲的妹妹參選，她說妹妹身高1米75，比她更高，但妹妹怕人多，她會再游說妹妹參加。

（即時娛樂）