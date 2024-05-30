關智斌巡迴演唱會被封雨神　廣州站演出前刮龍捲風 (23:18)

關智斌（Kenny）首個巡迴演唱會《關智斌時光機巡迴音樂會》日前於北京舉行最後一站，Kenny為歌迷送上驚喜，以「限定金毛look」現身，歌單更是精心挑選，由跳唱《LALA世界》、《一起喝采》到《眼紅館》、《日月》等，為觀眾帶來一場極具視聽的音樂盛宴。

Kenny近半年都在進行巡迴演出，先後完成中山、佛山、上海、廣州及上海站，北京的尾站日前亦圓滿結束。Kenny表示完成這六站的巡演是一個很大的學習過程。他自言甚少製作演唱會經驗，因此在籌備的過程中遇上不少挑戰，如何編排歌曲、音樂製作、找適合的樂隊等。他說：「整個演唱會唔單止唱幾首歌，要演唱會好流暢，要有起承轉合、主題、中間點樣同觀眾互動等等，呢啲係我喺《披荊斬棘的哥哥》呢個節目入面學番嚟，學到點樣帶動觀眾嘅情緒，完全沉醉喺個氛圍入面。我目標好明確，我只係想我每一首歌都帶到一個意思，可以令到佢哋離開嘅時候都會回味。」

提到難忘事，Kenny稱每一場都難忘，如上海一站。巡演期間Kenny因工作關係需要飛到瑞士出席活動，活動完後便要趕到上海：「Jetlag都未完全回復過嚟嘅時候，就已經要去表演，都擔心自己嘅精神狀態唔好。」不過，最大挑戰是「天氣不似預期」，Kenny也表示要認命：「我每一次開show嗰個地方都會落雨，我未去之前嗰個地方係陽光普照天氣好好，但到我一開show就會傾盆大雨，第二日又好天喇喎！所以呢一樣嘢我係幾深刻，深刻嘅係因為我都好擔心令到粉絲好辛苦好奔波。」特別是廣州一站，開騷當日大暴雨加上龍捲風，粉絲在場外準備的種種應援物都要收起。他說：「有好多人因為要趕車、趕飛機，好多延誤，令到佢哋失咗好多預算，甚至淋雨淋到成身濕晒，呢個我係幾心痛，因為我知道好多都係女仔，嚟到都唔容易，希望我下次去開騷嘅場館，出面會有多啲地方可以畀觀眾避雨啦。」

（即時娛樂）