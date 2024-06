盧瀚霆休息不足身體響警號 持續頭暈半個月 正等檢查報告 (12:45)

盧瀚霆(Anson Lo)經常將自己的工作行程排滿,即時有空檔也用來健身或做其他事來自我增值,長期休息不足下,近日身體終於響起警號,自MIRROR月中在澳門舉行的巡迴演唱會以來持續頭暈、聲帶水腫、身體肌肉及關節舊患不適。Anson Lo為此連日來接受驗血、耳鼻喉科檢查、磁力共振等身體檢查,目前正等待報告。他昨晚(30日)在社交平台透露身體狀况,慨嘆食藥食到飽,待報告出後再看看如何。

Anson Lo說︰「跟大家update一下近况...... 我這個星期做了幾個身體檢查,抽血驗血、耳鼻喉科檢查、磁力共振等等的。由澳門站第一場開始,經常在台上有暈眩的感覺,但幸好沒有太大礙,勉強完成了4場演唱會。回港後暈眩感就再沒有回落過,每天工作中、吃飯時、排舞中、車程中、回到家中,暈厥情况嚴重了。回港後,聲帶水腫了,令我回想起2021年MIRROR Concert時我聲帶出毛病的感覺。而這幾天錄新歌和Band rehearsal時,高音音域也未能如常地唱出來了。或許真的像教母說的,身體逐漸響起警號了,加上天氣持續潮濕,身體的關節和肌肉舊患都真的不好受。」

Anson Lo坦言不想再隱瞞,因此決定公開情况。他續說︰「說過不再向愛我的你們隱瞞,所以才update給你們每一位。不用太擔心我,來臨這兩星期每天會依時食藥(真的好多藥,食藥都可以食飽的感覺),報告陸續出來再看看怎麼樣吧~最近天氣好反覆,你們真的要小心身體,沒有事情比身心健康來得重要。我仍然會繼續工作、排舞、學唱歌、做gym,不會偷懶的~ 放心放心﹗要為6月份的各大表演盡力,撐得住的﹗Hope for the best and, take care of yourself for me ok?」

