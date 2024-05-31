《神耆小子》今晚大結局 羅毓儀首演奸角 與鄭則士對峙超緊張 (13:24)

TVB劇集《神耆小子》今晚（31日）大結局，昨晚（30日）一集講述大海（鄭則士，Kent飾）入院做手術，事前將公司交給孫女多多（羅毓儀，Yuki飾）管理。暫代CEO的多多接手錢萬世後動作多多，竟趁着大海做手術期間改掉公司簽名，又迫老臣子佳叔（陳榮峻飾）放假。做完手術的大海捱過危險期順利出院，回到公司及錢家後卻驚覺大變天！多多不再隱藏，向大海等人攤牌，她揚言要搞冧錢萬世︰「其實我8歲嗰年就知自己唔係你親生孫女，我一直對你咁乖咁聽話就係等一個機會，放長線釣大海！點呀？執咗隻唔識報恩嘅流浪貓返嚟，仲要畀佢反咬一啖，痛呀？不過我都係跟你學嘢㗎咋，喺你心入面親情根本不值一提，我學得似呀？」大海一時難以置信。

有「御用學生妹」之稱的羅毓儀入行5年多演乖乖女角色，今次首度挑戰奸角令人眼前一亮。她說︰「呢個角色真係超級好玩！我第一次做會黑化嘅角色，都怕自己拿捏唔到個變化，所以前期做咗好多功課，分析角色嘅背景、性格同心理變化，了解多多黑化嘅原因同動機，之後請屋企人幫手，特別係阿妹同我對戲。Kent哥係大前輩有番咁上下氣場，要同佢對峙，氣場一定唔可以低，但我不嬲畀人甜妹感覺，簡單啲講即係唔夠霸氣。我拍呢場戲嘅時候冇壓力就係假嘅，但我盡量放鬆同信任對手。」

今晚大結局，玫瑰（樊亦敏飾）和小鮮肉阿Jack（吳子冲飾）的真正關係將揭曉。向來專制橫蠻的大海被多多奪權後，終於反省自己一直以來的過錯，決定鼓起勇氣補救與兒子繼來（曹永廉飾）的關係，更以身犯險救回金叵羅贏回玫瑰芳心。阿勇（蕭正楠飾）和有方（傅嘉莉飾）幾經磨難才重修舊好，阿勇亦買了戒指決定向有方求婚，怎料前往求婚途中發生意外，有方嚇到失聲痛哭。黑化的多多壞事做盡，羅毓儀對她的下場大賣關子：「多多黑化背後係有一場更大嘅計劃，大家睇埋大結局就會知道。」

（即時娛樂）