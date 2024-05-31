VIVA韓國製作首支派台歌辛苦到喊 4成員隊中各有擔當 (16:09)

英皇娛樂的新女團「VIVA」日前正式出道，推出音樂班底、錄音、MV拍攝及舞蹈編排均由韓國團隊負責的首支派台作品《Topic Killa》，歌曲講述VIVA從女生角度演繹當面對心儀對象是一位「話題終結者」時的心聲。

VIVA成員李晞彤（Carina）是隊中「藝能擔當」，她說首次到韓國錄歌的最大感受是唱歌部分︰「韓國同香港嘅唱歌模式好唔同，喺我嘅認知上面，學咗好多新嘅唱腔、發聲嘅技巧，點樣運用喉嚨或者聲帶嘅肌肉，所以我哋都用咗好多時間去平衡，我相信我哋都有為唱歌呢一個部分喊過，不過喊完就冇事，都係抒發一吓，第二日大家又打起精神去接受挑戰。」

「舞蹈擔當」張鈊貽（Valc）開心能跟自己很欣賞的排舞師合作；外表甜美的馬思惠（Macy）除了是「唱歌擔當」，同時亦是「大力擔當」。她說︰「喺韓國受訓期間，有一晚我自己喺宿舍嘅下層，佢哋喺上面嗰層，突然間發生一下巨響，然後我大叫，佢哋以為我喺下面有事，即刻衝晒落嚟，其實我係坐爛咗張櫈，哈哈。」「姐姐擔當」姜咏鑫（Ada）同意︰「佢真係好大力，第一次見識到佢嘅『力量』係我哋第一日去度韓國宿舍樓下，大廈冇𨋢，Macy一口氣將佢兩個篋行樓梯搬咗上3樓！」

拍攝MV當日，VIVA去到現場驚喜萬分。現場除擺放了應援餐車，4成員每拍攝完一個鏡頭後，工作人員也推出椅子讓她們坐下休息。她們心心眼地說︰「我哋MV有一位工作人員好大隻、好靚仔，然後我哋走咗去問經理人可唔可以簽佢番香港，哈哈。」

（即時娛樂）