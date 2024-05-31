Viviz相隔3個月再襲港 7月亞博開騷 (18:17)

韓國女團Viviz的3名成員SinB、Eunha及Umji，今年3月來港參加KCON香港活動後，相隔3個月後今日宣布再度來港，將於7月5日假亞洲國際博覽館Runway 11舉行《2024 Viviz World Tour [V.hind : Love and Tears] in Hong Kong》。

Viviz的台北站個唱門票日前已售罄，相信粉絲不會錯過香港站的演出。今次香港站準備豐富福利給粉絲，包括觀看綵排及歡送環節各有1000個名額。個唱門票下月11日早上11時起透過KKTIX公開發售，票價分1688、1188及988港元。另外，Umji最近為人氣韓劇《背著善宰跑》演唱插曲《May I Love You?》，不排除屆時聽到她的現場演繹。

除了Viviz落實7月來港開騷外，今年暑假將有大批韓星來港開騷。5人女團(G)I-DLE將於8月24及25日於亞洲國際博覽館Arena舉行兩場演唱會。女團Mamamoo成員Solar將於7月7日在亞洲國際博覽館11號展館舉行《Solar 2nd Concert [COLOURS] in Hong Kong》。男團NCT成員道英也計劃8月18日假亞洲國際博覽館11號展館舉行首個個人演唱會。

（即時娛樂）