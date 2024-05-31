葛民輝梁祖堯黑心喜劇《Di-Dar》 移師演藝學院加開13場 (19:41)

梁祖堯、湯駿業（AhDee）、邵美君、葛民輝、岑珈其、何洛瑤（Sica）、鄧家杰（Kakit）、杜曦駿（Larry）、胡麗英及梁浩邦合作的風車草黑心喜劇《Di-Dar》，將於8月9日起於葵青劇院公演21場。由於門票供不應求及場地所限，風車草劇團宣布將於8月29日起移師香港演藝學院再演13場，有關場次將於6月5日起公開發售。

《Di-Dar》講述香港一間面臨殺校邊緣的中學，財政緊絀，校長走投無路下決定在學校硬推中樂，以獲取巨大活動資助金「吊命」。由於學生反應未如理想，校長聯同訓導主任無計可施下，宣布如學生加入中樂團就可獲得大過變小過，小過變缺點的優惠，因而吸引到一班壞學生加入。一波未平一波又起，學校突然傳出鬧鬼傳聞，校工和女學生言之鑿鑿在校內撞鬼。校長為防止恐懼蔓延，聘請法科師傅在校內舉行驅邪大會。法事進行，當打齋佬吹起啲打時，竟燃起各人內心深處的表演魂。

看似是一個驚嚇鬼故事，但從海報設計到演員名單也能預計到將是一個爆笑劇場。身為編劇的梁祖堯透露：「幾年前有人想我同阮韻珊幫佢哋搞個舞台劇，我哋寫完大綱，跟住仲好快寫咗一個關於校園同埋中樂嘅鬼故，但後來計劃擱置。上年，心血來潮覺得唔好嘥，故仔幾好，就重新構思過，用番條大橋去寫《Di-Dar》。」另一編劇阮韻珊說：「《Di-Dar》係一個關於『活着』嘅故事，我哋成日話做人要無遺憾，但係做人有無可能真係無遺憾？我相信無可能，反而喺無常嘅世界入面，我哋要學習點樣帶住生命瑕疵生活落去。呢個係一個有鬼有人、要生要死、又喜又悲嘅故事。」

《Di-Dar》分兩條支線，分別是梁祖堯、湯駿業及邵美君飾演的舊生，以及何洛瑤、鄧家杰和杜曦駿飾演的學生。葛民輝飾演校長，岑珈其則是貫穿眾多角色的重要一員。演員名單中最叫人驚喜的必數葛民輝，兼任導演的AhDee也表示能夠邀請到他參與其中，感覺奇妙。AhDee說：「可以同阿葛一齊做騷，好夢幻，發夢都估唔到！因為我哋搵阿葛都係博一博，點知得到佢嘅回覆，仲約我哋見面，到依家成事，太不可思議。」葛民輝笑言：「阿祖經朋友問我，話有個劇本角色啱我，想搵我傾。喺舞台現場演出係令我好興奮，而且聽講阿祖好鍾意食嘢，同佢哋排劇係唔會餓親仲會肥幾磅，聽落幾好，雖然故事未齊，但成件事令我好好奇，所以就答應了，但有啲後悔，依家加咁多場，去完葵青劇院再去演藝學院。」

過去風車草的演出中，向來參與演出的演員都會不經意「爆肚」。今次阿祖揚言創作劇本時瘋狂加入笑位，葛民輝被問到可擔心演出時狂笑時說：「都驚排練玩到太熟絡就出事，而且風車草啲人壞壞地，佢哋喺自己啲騷都會爆肚，我真係怕台上會完全失控，完全番唔到嚟。」阿祖笑言：「如果我哋比你更瘋狂，你就會勒番住自己㗎喇！」

（即時娛樂）