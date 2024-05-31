泳兒玩密室逃脫失敗 被歌迷驚叫嚇到個心離一離 (22:33)

泳兒（Vincy）日前舉行歌迷聚會，特別安排經常為Fans club出錢出力、幫手做應援的會員參與以表達她的感謝。這次聚會的形式是玩密室逃脫，由Vincy提議：「因為我個人真係好怕悶，唔可以坐定定喺度食飯傾偈，所以我就想玩一啲刺激少少，同埋可以同歌迷互動嘅嘢，而且又係Teamwork，可以一齊去玩。」

Vincy喜歡玩密室逃脫，自言是喜歡破解事情的人，雖然這次十分困難，兩個密室都破解不到，但她仍大讚好玩：「因為場地空間有限，要分兩轉玩，我係連續玩兩轉，所以用咗好多腦細胞。太難啦！要keep住用錦囊去解，好似話係冇乜人破解到，我覺得好玩呀！」

最印象深刻是眾人在密室中，Vincy被突如其來的驚呼聲當場嚇到個心離一離。她說：「因為有一part我哋係要帶住眼罩，睇唔到嘢，跟住有啲年紀比較細嘅fans好驚大叫，製造恐慌呀，哈哈，搞到我都有啲嚇親。另外有一part要鎖手鏈，兩個人一組咁鎖，我就冇鎖，我係鎖起啲fans，哈哈，之後又要爬高爬低。」經過重重困難，Vincy跟fans都未能破解，最後只好拿起對講機，跟場地工作人員「求釋放」，十分搞笑。雖然任務失敗，Vincy希望以後舉辦更多跟fans互動的聚會，取代以前食飯、傾偈的形式。她最鍾意跟大家合作去做一件事，感覺好好。

（即時娛樂）