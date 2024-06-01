「俄仔」Ansheles病牀上拍片報平安 透露坐白車送院時曾被拒收 (14:23)

在港發展多年的俄羅斯29歲網紅「俄仔」Artem Ansheles早前因急病送院，情况嚴重，其經理人NEO透露他因肺炎危及心臟位置，情况一度危急。仍然留醫的俄仔昨天（5月31日）在社交平台上載自拍影片報平安，片中的他樣子疲倦，但精神尚可。

俄仔寫下近800字的長文交代出事過程及現在的身體狀况，他說︰「首先我要好多謝大家，連日嚟我都收到大家好多好多嘅支持同關心。令我喺呢段身體同精神上都好困難嘅時間得到力量。大概一個月前，我開始感覺胸口痛，持續咗個幾星期。原先我唔為意，以為只係壓力大。因為十年前都試過類似嘅胸痛，當時醫生話只係焦慮。一星期後胸痛減輕，我只係覺得個人有啲重、易攰。所以我諗我應該要加倍做gym，迫自己提起番精神（結果證明呢個係大錯特錯）。兩星期後，我開始膚色變黃。雖然我好鍾意睇Simpson，但我覺得有啲唔對路，所以去驗吓血。驗血報告話我一個叫C reactive protein嘅嘢過高，之後我知道咗呢樣嘢係代表身體發炎，但我當刻又唔特別覺得有咩大痛或症狀，所以我再一次不以為意繼續扮Simpson。再過左一星期，我開始發高燒，胸痛開始加劇，痛到好似心口有隻角要生出嚟咁，半夜會痛到醒，迷迷糊糊喺廁所醒咗都唔知咩事...忍咗3晚頂唔順去照肺..結果弊喇..」

俄仔表示因一直未醫好肺炎，以致胸腔積液從肺部流向心臟。他續說︰「原來呢一段時間我一直有肺炎而無好好治療，導致胸腔積液由肺部流向心臟。我即時被照肺嗰間診所call白車送去醫院，但送到去嗰間醫院唔收我，因為佢哋話我有心包填塞嘅風險，而嗰間醫院無醫生可以處理呢種case，但其他醫院亦唔願意接收...當醫生同我講我心臟有可能停頓嗰刻，我個心已經嚇到停咗。呢一段時間我都覺得好震驚、困惑、難以置信。我自問唔煙唔酒、一個星期做6日運動、嚴格控制飲食，點解都會搞成咁？究竟係邊到出錯呢？依家經過治療，我已經好番好多。而我學識咗『放鬆啲啦，香港人』。對自己嘅身體唔好迫得太緊，同埋病向淺中醫~ 令我好感動嘅係近乎所有我認識嘅朋友同粉絲都真切關心我嘅情况，抱歉令大家擔心。依家我嘅心唔係被肺積液包圍，而係畀大家嘅愛同支持包圍（我係咪唔可以咁快講呢啲笑？）但認識我嘅你都知道，我相信治療創傷嘅最好方法就係攞嚟講笑，所以你哋要期待我會拍好多關於健康嘅funny video畀大家期待吧～」

（即時娛樂）