家族榮耀之繼承者｜梁靖琪大鬧飯枱戲獲好評 感激羅嘉良即場派定心針 (15:23)

劇集《家族榮耀之繼承者》昨晚（5月31日）一集講述Nana（梁靖琪）大鬧丘家飯枱，事源Nana對「誰是親母」感到疑惑，竟想到偷取相關人士的DNA化驗，除證實了邵家碧（張鳳妮飾）及Brian（羅子溢飾）是親母及親哥哥外，還額外發現親生父親竟然不是丘守義（羅嘉良飾）。受到極大打擊的Nana拿着一支紅酒直衝飯廳，原本沒精打采的她聽到大媽綺婷（余安安飾）指Brian似足爸爸守義般有魅力及看見Brian服侍守義時，即露出藐視表情及失控地冷笑，眼有淚水地意有所指說︰「我最近睇咗一套狗血嘅電視劇，佢哋成屋人嘅關係亂過亂葬崗。我諗起就忍唔住笑，好好笑。」Noelle（陳瀅飾）叮囑Nana不要看太多離地的狗血東西時，Nana大笑及不屑地指Noelle什麼都不知道。

梁靖琪演出的這幕戲獲好評，她開心表示︰「呢場戲差不多一take完成，我好快投入角色情緒，拍到中段時好大壓力，有個幾星期不時手震。我即刻睇醫生，醫生話可能角色問題太大壓力。我做完戲好鍾意望住撈家（羅嘉良），佢有時會畀啲表示我，嗰場戲佢有對我點頭，我就知自己表現應該ok。」

另邊廂，高浚（林峯飾）因發現了爸爸成叔（吳岱融飾）與家碧的舊合照，揭發出Brian是自己同父異母兄弟的驚人事實，並對爸爸為了Brian自私地將皓兒（佘詩曼飾）送往監牢大感痛心。自覺沒面目探皓兒監的高浚，只能送上二人昔日定情信物「對唔豬」為皓兒遙距打氣。當年高浚因為堅拒認錯激嬲皓兒，為𧨾女方送上「對唔豬」。

（即時娛樂）