P13XL開騷走數未騷肌 Marco開心3000觀眾入場︰終有少許成就 (17:12)

男團P13XL昨晚（5月31日）在三號強風信號下舉行首次演唱會《P1X3L ! OMG LIVE 2024》，成員吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）與歐鎮灝（George）一身型格打扮登場跳唱。Phoebus及Marco未兌現事先張揚會除衫騷肌的承諾，George在他們威迫下亦只尷尬地在台上更換外套。

Phoebus唱完《孤獨先生》後感觸表示終於擁有自己舞台，他說︰「當初如果沒入行，可能現在是土木工程師。中二那年的暑假參加舞蹈比賽，為了留在學校練舞而爬窗、爆門，被訓導主任大罵及取消資格。訓導主任今晚也在場，他教識我做人要飲水思源。多謝他當年沒因為我曳而記我很多缺點、踢我出校。」Macro獨唱《海島與少年》後坦言很愛音樂︰「音樂帶我進入幻想世界，牽動我的情緒。我拍劇時也愛一個人戴上耳機聽歌幾小時，工作人員以為我很『摺』，其實我只為靜靜地享受自己的世界。」

Phoebus與Marco合唱《陀飛輪》時，笑言P13XL中只有Marco擁有歌詞提及的一堆堆發票、美金、跑車、相機。Marco立即澄清只是剛考到車牌，然後望着台下的父親說想要一輛跑車。P13XL在演唱會尾聲分享心聲，Phoebus感激觀眾給他們留下美好回憶，稱這次演唱會就像家庭聚會。Marco說︰「我們終於有少許成就，至少有3000觀眾入場支持。」

P13XL騷後感激觀眾風雨不改入場支持，稱演唱會氣氛不錯，他們在台上表現出默契，希望下次做得更好。Phoebus透露開騷時跳唱得太用力，之後更感到喉嚨不適，影響了唱慢歌時的表現。Marco自評表現80分，尚有很多進步空間。他說︰「今次有很多地方要『執生』，希望下次做得更好，何時再開騷等公司安排。」3子被問到最終沒除衫騷肌時，稱這次希望大家將焦點放在他們的演出上，如下次再開騷一定會遵守承諾。至於會否等到開個人演唱會時才騷肌，他們說個人演唱會是很遙遠的事，大家現時合作得很開心。Marco表示在台上要爸爸買車只是開玩笑，爸爸當場拒絕，他亦想買樓多過買車。

（即時娛樂）