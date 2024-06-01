楊千嬅憶低潮期怕外出「有事」拒見人：每日好驚好慌 (18:18)

TVB節目《芷珊約您》明晚（2日）播出新一集，主持黎芷珊飛到上海直擊楊千嬅的巡迴演唱會。楊千嬅入行28年，靠努力登上樂壇天后、影后寶座，2019年因網絡風暴陷入低潮，加上疫情打擊，事業和人生均面對巨大轉變。她在節目中重提網絡風暴事件，自言本身EQ高，很懂得處理這些事，惟當時正進行世界巡唱，發生事件時感覺如天上跌下來。她說︰「嗰時反差太大，我消化唔到，每日好驚好慌，嗰種慌係嚟自突然人生感到迷失。我擔心出街會『有事』，亦驚同朋友見面，一度收埋自己。」千嬅稱當時在丈夫丁子高及兒子Torres面前裝出「我沒事」的樣子，直至看見其唱片遭歌迷砸碎才感到很生氣。她說︰「你可以否定我，但唔應該否定我嘅作品，唔係淨係我一個人嘅嘢嚟﹗」

千嬅後來與丈夫、兒子暫居上海，她在那段日子努力重建自信，參加歌唱節目《聲生不息》挑戰自我。她感恩錄影節目期間獲前輩葉蒨文、李玟分享人生經驗，得到很多啟發。千嬅說︰「聽前輩一席話，勝過讀萬年書。」對於被指「一世好運」，千嬅笑言：「如果真係可以靠呢啲，你哋眼見我嘅劫難，我都可以避過埋啦！」她續指無論遇到願意教導的前輩、製作人、作曲與填詞人，成為護士亦是她覺得幸運的事。

千嬅在這次巡唱上幾乎全唱廣東歌，看見多場母語非粵語的觀眾依然雀躍地跟着大合唱時十分感動。她說︰「我好驕傲自己係廣東歌歌手，好想趁仲有體力，將廣東歌唱到去唔同城市。」2000年，千嬅憑《少女的祈禱》紅遍華語樂壇，她直言不同年紀唱同一首歌會有不同感覺，隨着人生經驗增長會更易明白箇中意思。她感觸落淚：「我好憎以前唱到咁衰，但依家唱番，先發現原來嗰把聲係最快樂。」

千嬅自言歌藝一般，初入行時只是「塘邊鶴」。她說︰「有時真係有少少亂嚟，從來冇上過正規訓練，係塘邊鶴，嗰時第一件事係去學唱歌，但學兩堂唔會即刻突飛猛進，變咗要努力，因為唔努力唔會有新歌。」為了歌手夢，千嬅當年硬着頭皮做過不少音樂節目，亦曾拍劇。她感嘆：「一定要乜都做，唔好怕蝕底。有曝光率，人哋先可以見到你。點都要儲啲碎片，有一日會嵌到楊千嬅個樣出嚟。」

（即時娛樂）