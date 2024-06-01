佘詩曼自爆曾投資失利蝕逾20萬 年尾需問朋友借錢交稅 (19:59)

佘詩曼（阿佘）早前接受劉嘉玲主持的內地綜藝節目《嘉人自友約》訪問時，透露曾在股票市場失利，虧蝕了超過20萬，最後要問朋友借錢交稅。她說︰「剛入行時聽到很多小道消息，說買這個股票，買那個股票，我就買了一次股票，虧了20幾萬，我崩潰了﹗那是1998年，我把我所有的錢，還有問我阿媽拿錢去賠。到年底了，要繳稅了，我就頭痛。我再不能問我媽拿錢，我覺得很丟人，然後就問朋友借了一些錢繳稅。我就反正不買股票﹗」阿佘表示從那時起明白儲錢非常重要，因此一有錢就會存起來。

阿佘又在節目中回憶當年拍攝劇集《金枝慾孽》時，因不時「飛紙仔」或臨場改劇本，有時候太趕根本記不到對白。她透露有天拍攝一場與林保怡的對手戲，他們就以另類手法互相幫助完成拍攝。阿佘說︰「林保怡貼了一個稿子在我的背面，我又貼了一個稿子在我的鏡子。我是坐在鏡子前面，他站在我後面，所以他看我的背，我就看鏡子，因為那場戲是在現場又改了一遍，我們根本沒時間背得太熟，所以就輔助一下自己。」

劉嘉玲問阿佘最不喜歡別人問她什麼時，阿佘坦言是何時結婚︰「很煩，關你什麼事，什麼時候結婚。朋友可以聊天，就可以這麼說。如果不熟的...（你內心獨白就是『關你什麼事』？）對，我明白是關心或好奇，但問的人可能只問一次，被問的人已答了幾千次， 所以他不明白，我不怪他，但我最討厭這個問題。」

（即時娛樂）