劉威煌事業曾跌入谷底 參加《中年好聲音2》被太太反對 (22:12)

45歲劉威煌2009年參加首輯《超級巨聲》入行，2017年一度因生計放棄歌手夢，去年年底他相隔15年再戰歌唱真人騷《中年好聲音2》，他時隔多年自資出新歌《普通人》。劉威煌接受商台《星光背後》訪問，分享15來由「威煌隊長」廣為人識，到飽受網絡欺侮被封為「常威」或「億萬駙馬」，事業跌入谷底的心路歷程。談及再參賽及再出歌的野心，他直言 :「再想紅呢啲已經係好傻，真係好純粹想有一個舞台。」

出道前，劉威煌人如其歌《普通人》，曾經當了10年打工仔，月入達二至三萬，後來放棄穩定入息簽約TVB放手一搏，他說：「本身做咗十年印刷sales，返五日工，禮拜六、日參加一啲小型唱歌比賽，慢慢都有啲fans，偶然之下有fans自己幫我報咗《巨聲》。入行之後其實冇乜計劃，當時機會比較多，《巨聲》有演唱會，有得出歌，又有annual dinner，覺得收入同之前份工差唔多，金額算滿意，可以話有發過明星夢。」及至劉威煌2015年提早解約，只演過兩齣劇及唱過兩首劇集主題曲，他承認當年曾羨慕戰友許廷鏗，「當時我係有眼紅有羨慕，點解人地咁犀利？但自己亦有責任，因為我係門外漢，公司話點就點，直情響屋企等運到，但當時工作好密，無想過後續。」

除了之後《巨聲》二、三幫後浪推前浪影響，劉威煌2010年發表「實力股」言論，被指暗寸羅力威飽受網民圍攻令事業大受影響，其後更被網民冠以周星馳電影反派角色「常威」作花名，令他飽受困擾。談及當年失言，他說：「實力股事件係最先遇到嘅打擊，係公關災難，識我嘅人就會知我無惡意，我同羅力威後尾都係friend嚟㗎。我無諗過撐A變了攻擊B，證明自己當時好幼嫩。」至於被指貌似「常威」鄒兆龍，近年他才不介懷，「嗰陣對我係幾大打擊。俾人叫『常威』好嬲㗎，因為係反派角色，代入咗『衰人』兩個字，好想為自己平反！後來先知好正喎，個個都記得我，同古卓汶比賽都直接叫我『常威』，哈！以前反駁係好傻，嗰陣我真係唔識網絡嘅運作。」

不過，對於另一網民封號「億萬駙馬」，劉威煌指到今天仍介意，他亦沒想過2014年公開與交往7年的太太Sandy結婚後，愛妻會被人起底，「到而家都介意『億萬駙馬』呢個名，叫我『常威』仲好，因為唔係事實呀嘛，介意係因為老婆背景唔係網上所說咁勁，係好困擾我哋兩個，因為事件涉及很多人，包括老婆同我的兩個家庭，如果我食軟飯，亦唔使工作。」節目中，劉威煌感謝妻子由拍拖到結婚至今18年，一直全心全意待他，包容他硬頸性格，當年《巨聲》時代，太太曾反對他辭工入行，原來去年再戰《中年好聲音2》，太太也一度反對，「佢第一時間反對，驚大家都再受打擊，首先有好多舊事畀人重提，其次大家還會不會接受我？參加目的又係乜？我話畀佢知我只係鍾意唱歌啫，身邊好多朋友支持我再試，我叫佢唔使擔心，我唔係想去再紅再做返歌手，隨心去做努力做，唔好諗會帶畀你啲乜。」劉威煌指林夕為他寫《普通人》的歌詞，正正代表他的心聲。

（即時娛樂）