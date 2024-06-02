2歲子患罕見遺傳病 何雁詩曾心碎悲傷︰我們再找不到比他更完美的寶貝 (14:03)

何雁詩坦言知道兒子患有天使綜合症時覺得心碎，也為兒子感到悲傷，但同時對如何幫助他有了更清晰的方向。（何雁詩Ig圖片 / 明報製圖）

鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）的兒子Asher因發展遲緩，去年尾經專家評估後被診斷患上罕見遺傳病「天使綜合症」。鄭氏夫婦決定公開兒子的病情，希望通過分享自己的故事喚起公眾對「天使綜合症」患者及其家庭的關注和支持，兩人亦正聯同香港天使綜合症基金會籌備一場慈善演唱會，期望能為患者及其家庭提供協助，及提高大眾對這罕見遺傳病的認知及同理心。

昨天（1日）是Asher的2歲生日，何雁詩在社交平台撰文分享感受。她透露當日與丈夫知道兒子患有此病症時感到心碎，亦為曾經想像健康的兒子感到悲傷。她原本想像兒子可以奔跑、演奏音樂、上大學，現在雖然如此，但也令夫婦2人在如何幫助兒子上有了更清晰的方向。何雁詩表示經過幾次相關測試後，醫生指Asher的病情是隨機基因突變的，並且在早期懷孕測試中被錯誤地識別為陰性，這令她與鄭俊弘對未來的生育計劃有了深入了解。

何雁詩說︰「儘管Asher身患殘疾，但我們再也找不到比他更完美的寶貝兒子了﹗他給了我們太多的歡樂，我們在一起的快樂遠遠超過了擔憂和悲傷。Asher是一名戰士，我們為他的成績感到驕傲。我們知道，照顧有特殊需要的孩子可能會讓人感到孤獨，我們希望其他照顧者知道，他們在這段旅程中並不孤單。我們必須共同支持我們的孩子，助他們爭取更美好的未來和更高的生活質量。我們非常樂觀，希望在不久的將來，罕見病能被治癒。」

何雁詩感謝朋友及醫生的支持，讓他們提高了對天使綜合症的認識。她最後對兒子說︰「祝我們的兒子Asher兩歲生日快樂﹗你為我們的生活帶來了快樂，你的笑聲每天都給我們帶來無窮力量。我們祝願你有健康而充實的一年。我們相信你的力量和韌性，我們知道你有能力克服路上的任何障礙，我們會永遠在你身邊​​，我們非常愛你，寶貝Asher！」

（即時娛樂）