拍檔廚房｜黃翠如揭方力申為兩胞妹米飯班主 黎諾懿升呢人父後廚藝大倒退 (14:33)

首度合作的方力申、黃翠如原來甚有淵源，除了同樣參與過經典煮食節目《美女廚房》，翠如的兩名胞妹更是跟方力申家人「搵食」。（大會提供）

入廚20多年的黎諾懿笑言自當爸後已將廚藝忘得一乾二淨。（大會提供）

方力申、黃翠如主持的《拍檔廚房》明晚首播，首周嘉賓是自言廚藝大倒退的黎諾懿及有餐飲業經驗的龔嘉欣。（大會提供 / 明報製圖）

方力申、黃翠如主持的全新煮食節目《拍檔廚房》明晚（3日）首播。節目先後邀請了8對藝人及專業參賽者組成「廚房拍檔」 參與烹飪競技賽，8個組合的藝人代表分別為黎諾懿、龔嘉欣、張曦雯、徐榮、梁競徽、陳煒、蕭正楠及滕麗名。節目由名廚黃永幟（幟哥）、顧紀筠擔任主席評判，首周由《中年好聲音》顏志恒及飲食文化作家方曉嵐擔任客席評判。4位專業評審將作出嚴格評分，當中幟哥更化身地獄判官，令錄影廠現場氣氛緊張，主持翠如亦不禁直言：「呼吸都停埋！」

首周嘉賓有餐飲業經驗的龔嘉欣及「疫境廚神」黎諾懿，2人分別伙拍酒店餐廳行政總廚李家鋌（Bosco）、法國菜餐廳行政總廚沈依紅（Esther）組成廚師拍檔。明晚播出的第一集將進行第一回合「拍檔聯乘」，嘉欣以拿手的子薑皮蛋作為出賽頭盤，笑指當年曾將菜式帶到馬來西亞經營火鍋店，成為客人必點前菜。Bosco則負責為菜式加入新穎元素，將魚膠啫喱結合子薑皮蛋製成精美的「寶石子薑皮蛋」。2人的主菜是創意酸菜魚，嘉欣人生首次劏魚，事前要額外受訓。面對一眾超嚴格評審，嘉欣直言緊張：「冇諗過係咁，本身以為輕鬆啲，我係嚟玩。」

入廚20多年的黎諾懿笑言自當爸後已將廚藝忘得一乾二淨：「食嚟食去都係清蒸，烚蛋咁，所以呢7年冇乜煮過啲勁嘢。」他與Esther合作炮製的頭盤和主菜分別是「蔥油蟶子天使麵」和「蜜柑花甲馬頭魚」。雖然兩位都是資深廚人，但合力炮製主菜時竟遇上技術性小插曲，諾懿不禁慨嘆：「有啲遺憾。」

首度合作的方力申、黃翠如原來甚有淵源，除了同樣參與過經典煮食節目《美女廚房》，翠如的兩名胞妹更是跟方力申家人「搵食」。翠如笑言：「佢係我米飯班主，所以我靠佢㗎！」方力申為與翠如更有默契，特意在好友唐詩詠生日時與翠如食飯見面，為合作主持節目「打底」。

（即時娛樂）