呂爵安出騷耳機連環故障︰首次音響上出現這麼大意外 (15:09)

MIRROR昨晚（1日）參與《第六屆KKBOX香港風雲榜》演出，成員呂爵安（Edan）演出時竟發現耳機完全失靈，不但聽不到應有的音樂，更聽到一條綵排時的原聲帶，工作人員檢查後發現他與隊友盧瀚霆（Anson Lo）的耳機接收器竟然調換了。

Edan直指這是他出道以來發生的最大一次音響意外，他今天凌晨在社交平台憶述事件經過︰「今天應該是我出道以來第一次音響上出現這麼大的意外吧﹗一上台唱《油麻地莎士比亞》，一開口就發現耳朵內的聲音完全像消失了一樣，所以唱了一句後便果斷拔掉ear mon，全首歌只能依靠外面的音響，一直戰戰兢兢地演唱著。一下台便立刻跟audio同事溝通，微調後便又要上台《霸道總裁》了，一上台後發覺情況不但一樣，耳朵裏還出現了一條rehearsal時的soundtrack，而且是極大聲，我完全聽不到自己的聲音，而我亦不知道這不應該存在的soundtrack有沒有播放到給觀眾（看playback便發現真的有），於是《霸總》整首歌也是在不安下完成。」

「完成當刻，我立刻再同audio同事溝通，因為問題實在太嚴重了，亦很不尋常，而後面還有一首《入場人士注意》。Audio同事立刻幫我檢查接收器，才發覺原來我跟AnsonLo的接收器調換了...... 老實說完成表演後，的確覺得有些可惜的，因為這次的表演我們幾個的確花了很多心機及時間去排練，希望能呈現一個精彩又特別又僅此一次的表演給大家看。但意料之外的事情的確不是我們能控制的，而自己也的確有更多可以做得更好的地方，惟有汲取這次的教訓，下次做得更好吧！想強調的是這段文字絕對不是想怪責任何人，真的不是，請大家切勿嘗試怪罪任何人，沒有人會希望發生這種情況的（please）﹗而其實自己也有責任去檢查清楚，所以經一事，長一智，自己以後上台前必定會小心地檢查一下的，這就是經驗吧！期待再表演給大家看，我們下次的舞台見。」

（即時娛樂）