莫文蔚54歲生日出新歌 遠赴沙特阿拉伯綠洲城鎮拍MV (16:00)

莫文蔚（Karen）今天（2日）54歲生日，推出新歌《一身焰火去羅馬》，作為送給戰友及樂迷的禮物。歌曲MV在沙特阿拉伯西北部綠洲城鎮AlUla（歐拉）拍攝，Karen和團隊曾考慮在香港、北京、新疆、羅馬、巴黎等城市拍攝歌曲MV，但也覺得好像難以表達「一次次行走在人生絕境，卻不畏艱難」的那種難以言喻的史詩感，後來在一次因緣際會下意外發現了AlUla的獨特絕景，人煙罕至的廣闊沙地容納着一處處人造或天然的奇觀，與歌曲旋律及歌詞意境不謀而合， 頓時覺得就是這裏了。

MV拍攝時間適逢AlUla的齋月，且已接近開齋日，周遭的景區門票幾乎都已售罄，不但著名的Hegra遺址一票難求，鏡面建築Maraya音樂廳周圍也是人山人海，當地甚至有交通管制，僅能徒步一小段距離到下個乘車點。不過，就是因為這段意外之行，MV拍攝到了與歌曲意境高度重合的美景。

原以為早已無緣的Hegra遺址景區，竟在Karen和團隊離開AlUla前兩天因有旅客取消而有多出門票。雖然有關單位早上7時通知團隊必須在8時半到達景區，Karen堅持前往，並在路程顛簸的吉普車上化妝整頭。她笑言︰「這麼多年了，這些都是小意思﹗」一行人抵達Hegra遺址被眼前美景震懾，拍下幻想世界內的MV劇本。

（即時娛樂）