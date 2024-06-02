盧瀚霆身體檢查下周出報告 姜濤笑認財多身子弱 呂爵安邱士縉爭住嗌精神 (17:51)

男團MIRROR昨晚（1日）壓軸現身《第六屆KKBOX香港風雲榜》勁歌熱舞，成員邱傲然（Tiger）更跳甩鞋，掀起音樂會高潮，台下尖叫聲不斷。姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）近日齊齊身體不適，姜濤打籃球後肚痛，Anson Lo持續頭暈半個月，更聲帶水腫、身體肌肉及關節舊患不舒服，已為此進行身體檢查。

MIRROR騷後受訪，Anson Lo表示身體檢查報告下星期就有，公司這段日子有安排時間讓他休息，自己亦會放慢腳步。他說︰「跟平日的演出相比，我今晚的表現已有差別，但已盡力，拿出了百分百的力氣﹗」被問到是否財多身子弱時，Anson Lo笑言這句在他身上不適用，邱士縉（Stanley）搶着自認很精神。眾人將咪遞給姜濤，他開玩笑承認自己「財多身子弱」。Stanley及楊樂文（Lokman）立即一唱一和，叫他將錢財拿出來分享就能健康。李駿傑（Jeremy）提議他付錢請眾人去做身體檢查，嚇得姜濤大叫：「Body check都要我請？」呂爵安（Edan）對他說︰「你財多嘛﹗」姜濤立即拍拍Edan膊頭說︰「嘩﹗你也不差，你第3呀﹗你買車呀﹗」眾MIRROR隊友立即起哄，Edan瞪大眼強調︰「我很精神呀﹗第3？亂講﹗」

Anson Lo與姜濤將飛往法國巴黎出席時裝周活動，兩人被問到屆時會否互相扶持時說︰「平日也會，毋須等到病時才扶持。 」

（即時娛樂）