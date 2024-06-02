陳卓賢未聞7月個唱加至7場︰如消息屬實無任歡迎 (18:20)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）將於7月假亞洲國際博覽館舉行《IAN CHAN“TEARS”IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 》，日前有傳其演唱會將加至7場，成為目前個人演唱會場數最多的成員。MIRROR昨晚完成《第六屆KKBOX香港風雲榜》演出後受訪，Ian稱暫時未聽聞演唱會將二度加場，如消息屬實無任歡迎。他說︰「演出會受場地等很多因素影響，交由公司處理。我騷前要準備很多，作為表演者只能做好演出。不過，我也不夠門票，欠飛債。很多朋友也說想來看，如可以加場當然好。我從前是運動員，已習慣了操練，相信體力能應付演出。」邱士縉（Stanley）提議Ian加開「家屬場」，其他隊友亦和應。

談到LOONG 9復辦的拍手簽名會，舉行日子跟其生日活動相撞，Ian被指一個人硬碰LOONG 9 12位成員，他說︰「沒這回事﹗我生日是很普通的事，一年365天也有不同人生日，每日也有很多活動發生，所以沒有特別。」

江𤒹生（AK）同樣將在7月舉行個人演唱會，有指他特意加長演出的T字形舞台以拉近觀眾距離。他說︰「我開會時曾向監製、舞台設計人員提出想法，但沒深入研究T字台有幾長。」呂爵安（ Edan）早前在社交平台上載在後台興奮高歌的片段，當時其身旁的盧瀚霆（Anson Lo）木無表情，Edan解釋︰「我純粹自High，沒有特別事情發生。」

（即時娛樂）