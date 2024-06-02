MC重申沒遭公司冷待 洪嘉豪與師弟合作 自詡慧眼識英雄 (18:39)

洪嘉豪被問到可會請Gordon Flanders寫首歌讓他與MC合唱時，強調目前最急是寫首歌讓他跟陳蕾及年尾一同演出的神秘嘉賓合唱。（鍾偉茵攝 / 明報製圖）

張天賦（MC）昨晚（1日）參與《第六屆KKBOX香港風雲榜》演出時預告將推出新歌，他表示新作是自己作曲，算是音樂路上的一大突破。他強調未受公司冷待，近日正在洽談音樂及電影演出，公司非如傳聞所指只捧洪嘉豪。MC自爆之前與甄子丹合作拍戲，睇片時發現自己拍攝一場動作戲時露出腰間如兩條車軚般的肥肉，因此特別請導演剪走下半身畫面，以免影響觀感。他說︰「這件事令我上了寶貴一課，做藝人有腰很重要，加上我不高大，更要注重身形比例。我最初太有自信，以為能在開戲前成功減肥，其實在任何情况下都應準備好自己。」MC表示近日成功減肥10幾磅，但未來演出時最多露手臂，不會除衫騷肌。他笑言︰「除衫騷肌要留給Tyson Yoshi﹗」

同場的洪嘉豪與公司新加盟的師弟Gordon Flanders（GF）同台演出，他自言慧眼識英雄，幾年前已向GF邀歌，歌曲《污糟兒》就是出自其手筆。洪嘉豪被問到GF是否跟MC一樣由他引薦加入公司時否認︰「不，我只是在公司時遇上他來簽約。我經常有慧眼，曾問公司會否分佣給我，老闆叫我製作好自己的歌先。」至於可會請GF為他與MC寫首合唱歌，洪嘉豪說︰「我年尾將與陳蕾及神秘嘉賓合作開騷，當務之急是要寫一首合唱歌。」

（即時娛樂）