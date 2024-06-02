偵戰｜古天樂新戲繼續打 任達華包到冚開工︰汗在心裏流 (19:29)

古天樂、任達華、謝君豪、盧慧敏、內地演員此沙等今天（2日）出席電影《偵戰》開鏡儀式，任達華透露他在戲中跟古天樂相反，對方深藏不露，他就霸氣外露。任達華笑言︰「我拍攝時要穿大褸、戴手套，汗要在心裏流，不能流於表面﹗」謝君豪的角色造型跟任達華一樣，他被問到可擔心中暑時說︰「怕不怕也要拍，我的造型很特別，氣氛好好﹗」古天樂在戲中有大量動作場面，他說︰「我會在警署內大戰連場，還要打泥漿摔角，跟6、7個黑衣人對打。他們在警署內拍攝還好，我淋了幾晚雨，夏天的晚上淋雨也頗冷﹗」

《九龍城寨之圍城》成績節節上升，古天樂談到對香港電影未來的信心時說︰「我們應該要持續去做這件事，永遠也要加入新方向、新思維。」謝君豪不介意有份演出的《毒舌大狀》被《九》片打破香港華語電影票房第1位紀錄，他直言十分期待，紀錄被打破是好事。《九》上月尾的港、澳總票房衝破8250萬元，超越《明日戰記》登上香港電影史上華語電影總票房第2位。身為《明日戰記》主角的古天樂說︰「自己贏自己仲想點？算係咁喇﹗很開心這部戲有那麼好成績，其實沒有說要贏誰，《毒舌大狀》也是一部好的港產片。」

古天樂稱會繼續谷宣傳令《九》片能有更高票房，同時透露團隊已開始籌備《九》片的前傳及後續劇本。談到拍續集可有壓力時，他說︰「總之做好，未做就給自己壓力，對身體不好。」盧慧敏在戲中飾演法醫助理，跟此沙飾演的執法人員「相愛相殺」。她被問到兩人可有親熱戲時笑道︰「劇本上有的親熱是打鬥。」第2次拍港產片的此沙稱廣東話難學，因此拍攝時會講普通話。他表示盧慧敏有教講廣東話，獲對方讚水準合格。

（即時娛樂）