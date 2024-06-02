《九龍城寨之圍城》破9000萬票房 林峯劉俊謙伍允龍胡子彤現身 過千粉絲迫爆商場 (20:13)

電影《九龍城寨之圍城》的港、澳票房突破9000萬元，連續32日成為單日票房冠軍。林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤今天（2日）出席見面答謝會，獲過千粉絲迫爆商場。

劉俊謙因片中角色「信一」而被封為「國民老公」，他說︰「多謝大家支持，我很開心，未見過這些大場面，今天第一次經歷。」女友蔡思韵直言不介意他有那麼多位「劉太」，劉俊謙笑言︰「我很榮幸有這樣的女朋友，她很大方﹗給她名分？私事，不方便答，哈哈﹗」伍允龍幫手解圍，自言仍單身。他說近日不少途人除了以其角色名字「王九」稱呼他，也有粉絲叫他「老公」。伍允龍笑道︰「我的擇偶條件要有愛心、喜歡我，最緊要靚﹗」林峯、劉俊謙、胡子彤指伍允龍是筍盤，可幫他公開招親。

林峯首次參與電影見面會，他說︰「我從前只知歌手出碟會辦粉絲活動，今天很感動，覺得很犀利﹗多謝每位觀眾入場，還來見面會跟我們近距離接觸，感受到大家對我們演出的認同。我有入戲院看觀眾反應，自己也帶家人和太太入場看了3次。」伍允龍透露早前在台灣宣傳時被認錯是郭富城︰「似城城，我當然開心，他很靚仔。可能我在戲中的角色有鬍鬚，面形跟他有點像。」

《九》片有望超越電影《毒舌大狀》成為香港電影史上華語電影總票房冠軍，林峯表示要靠大家支持，他們會繼續宣傳爭取好成績。劉俊謙、胡子彤笑言如票房破億，會將古天樂擺上枱做答謝行動，林峯提議全體演員如首映般出席答謝活動。林峯談到他拍攝戲中一場食叉燒飯戲時嗆到︰「我們在片場拍下了很多小故事，會陸續在網上分享。」

（即時娛樂）