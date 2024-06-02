吳業坤轉形象拒再偽毒 詹天文未決定升學方向 鍾柔美想讀商科留後路 (21:20)

詹天文（Windy）、鍾柔美（Yumi）、吳業坤等，昨晚（1日）參與TVB《萬眾同心公益金》演出。詹天文與鍾柔美考完DSE鬆口氣，近日開始為新歌宣傳，同時準備參加大學面試。詹天文透露日前到香港演藝學院面試︰「我報讀戲劇，但在演戲方面沒經驗，不敢說自己有優勢。面試其中一部分是5分鐘自我介紹和表演，我跳唱《大雕刻家》，考官好像認出是我。」談到她早以獲國際知名音樂學府伯克利音樂學院（Berklee College of Music）取錄，詹天文直言仍然心大心細，未決定會否去海外升學。

鍾柔美希望留港升學，一來方便兼顧唱歌事業，而且擔心離家後會思鄉。她說︰「見姚焯菲常香港、新西蘭兩邊走，我覺得有點累，或將來才考慮去外地讀書。我計劃讀商科，當藝人不太穩定，如將來沒成名，也可以找其他工作，給自己留一條後路。」談到早前和同學飛韓國畢業旅行，鍾柔美透露在當地不理價錢瘋狂購物，收帳單時驚到手震。TVB正籌備《聲夢傳奇3》，她與詹天文稱會游說熱愛唱歌及有表演慾的朋友參加。

吳業坤放下招牌四眼男形象演唱新歌《幼馴染》，他表示新形象為配合歌曲MV，自己亦難再「偽毒」，是時候改變，將捧交給別人。吳業坤說︰「太太較喜歡我戴眼鏡，覺得可愛。」日籍太太吳愛子的廣告硬照在電車上出現，他說︰「很開心，她很叻﹗如有合適工作，不介意夫妻檔上陣，但暫時先想分開工作。」王灝兒（JW）早前與拍拖6年的男友分手，吳業坤稱未刻意安慰她︰「我們之前一起去美國登台，沒察覺她有異樣。我們專心工作，平日少談私事，不便評論。她是很樂觀的人，加上工作忙，相信也沒時間想太多，就讓她這次好好經歷人生。」

（即時娛樂）