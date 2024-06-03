芷珊約您｜被11歲兒子勇敢捍衛 楊千嬅落淚：個仔救醒我 (13:46)

芷珊指千嬅在他們朋友圈是個堅強女子，從來沒呻過辛苦或不開心。（大會提供）

由黎芷珊主持的《芷珊約您》，昨晚（2日）播出第7集的嘉賓是楊千嬅，芷珊除了飛到上海直擊其巡迴演唱會，向來患畏高症的千嬅，乘搭3層樓高的空中吊台出場，她能夠克服畏高，全靠陪兒子Torres滑雪、坐吊車，並笑稱自從兒子出世後，再沒有用「楊千嬅個腦諗嘢」，只用丁太和Torres媽咪身分：「呢個世界冇天后，只有母后。」

千嬅數年前因疫情及網絡風暴，令她陷入人生低谷，「烈女」性格令她不願向丈夫和兒子訴說內心世界，她以為下廚可治療自己，卻被老公丁子高驚覺不尋常：「丁生發現我做咗5日意粉，咕嚕肉都炸咗4次，覺得我唔對路，我話冇嘢呀，成日扮冇事，但夜深人靜時自己偶爾都會喊。」

直到有一天，Torres發現千嬅流淚並問媽媽為何不開心，千嬅當頭棒喝：「點解我唔敢同佢承認？我係第一身亦係最close嘅人，我要畀最真實佢知，人係可以唔開心；人係可以失敗；人係可以被人批評。過程先係最寶貴，我仔唔會做乜都啱，我都好想人畀機會我仔，『畀機會』三個字好寶貴。」

即使Torres背負輿論壓力，仍會勇敢捍衛媽媽，見到陌生人舉機拍千嬅，他會衝上前阻止對方。千嬅雖然作為媽媽，但反而從兒子身上學會很多，她不禁感觸落淚：「佢咁細個，係初心，令我觀照自己嘅初心，喺我人生最低落最困難，就係我個仔救醒我。」

芷珊問到現階段的她是否快樂，經歷風浪後的千嬅領悟箇中真諦：「以前嘅唔快樂，係要令自己更快樂。」至於10年後有何鋪排，她直言若從楊千嬅出發，會繼續做live演唱會，指演唱會不僅是音樂，而是分享人生；若從媽媽及太太角度，希望將生活專注放在家人身上：「我想陪伴個仔成長，慢慢老去。」

千嬅向芷珊分享小秘密，她透露偷偷背丁生買了數支Torres出世年分的香檳作收藏，由於不能讓丁生知道，她將香檳寄存朋友家，並自爆不是第一次：「成日喺出面買完嘢寄居人哋屋企，冇人知！」

（即時娛樂）