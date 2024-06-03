福祿壽訓練學院｜湯卓堅變「老鼠屎」累街坊 麥嘉欣遭淘汰喊到豬頭 (14:16)

湯卓堅自《訓練學院》開播以來，一直有不俗表現，雖然網民讚他扮嘢水平出色，不過本集他由MVP變成「老鼠屎」。（大會提供）

麥嘉欣最終被Foul，她和有得留低的Alan哭成淚人。（大會提供）

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，昨晚播出第8集，Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）三隊繼續接受「生死對決」主題訓練，本集內容是第二回合「1對1扮嘢對決」下半場，及第三回合「自由題對決」，第二回合的專業評審是伍仲衡，第三回合的專業評審則為詹瑞文。

第三回合三隊出戰陣容分別是，Team Sau：由被指極似黃家駒的學員馮彥中、伙隊員郭浩皇、林妍獻唱經典金曲《海闊天空》（助演：已被淘汰的黃潤成），Team Luk：劉倬昕﹑湯卓堅和麥嘉欣演出以走塑為題的趣劇（助演：陳柏曦），Team Fuk：黃建東和林樂熙扮演《左麟右李》獻唱《一生中最愛》及《紅日》Medley。

三隊表演當中，以馮彥中（Scott）及湯卓堅表現最出色，詹瑞文先大讚Scott：「某啲角度我真係覺得，咦？家駒嚟咗？」至於湯卓堅，無論詹Sir或是網民都覺得他聲音激似黃凱芹，只是詹Sir認為卓堅台風不足，並即場教他擺「頂天立地拉胸K字腳甫」，場面搞笑。

湯卓堅自《訓練學院》開播以來一直有不俗表現，雖然網民讚他扮嘢水平出色，不過本集他由MVP變成「老鼠屎」，皆因之前於「分組對決」試過「唔嫁又嫁」，影響隊友綵排計劃，今次更因為他於正式表演開始前7小時才到場，令綵排時間不足，令導師祖藍不滿：「我哋做呢行最忌台上見，我人生之中係第一次經驗呢個台上見嘅惡夢，我未試過冇排練就上台。」

祖藍「惡夢」成真，因為缺乏排練，Team Luk自由題表演除走位出現問題，卓堅唱錯歌詞，祥師兄看畢感嘆謂：「全部人都睇到卓堅唱錯歌詞，連最後一句都錯，會令人睇到好出神。」卓堅對於「累街坊」再次致歉。

最終因為卓堅的失誤，Team Luk隊自由題獲最低分，由於該回合分數Double，祖藍隊最後一刻由贏變輸，需要淘汰3名學員；獲得第二名的思捷要淘汰兩名學員，首名出線的Team Fuk，則可全員留低。

卓堅是罪魁禍首，祖藍第一個便淘汰他，之後是劉倬昕，但去到淘汰第3名學員時，祖藍大感掙扎：「最難係（淘汰）第3個，佢（吳兆麟Alan）嘅郭富城舞台令我同在場所有人眼前一亮，麥嘉欣佢令我好難做嘅嘢係，佢近乎所有舞台都有助演，佢助演得相當之好！」最後祖藍忍痛淘汰麥嘉欣。

麥嘉欣與Alan得悉最後結果時，均哭成淚人，尤以嘉欣最激動，她含淚說：「我好開心聽到最後一個名係我。」之後嘉欣激動至「講不出聲」，祖藍遞紙巾安慰；嘉欣邊抹眼淚邊說：「我啲同學好好，我唔想foul佢哋，我見我啲同學被foul，我已經好唔開心，如果最後一個唔係foul我，我都係會唔開心咯。我想多謝台前幕後每一個人，佢哋都係好尊重同熱愛自己嘅工作，我覺得每一位都有我學習嘅地方，加油，一定要係我哋組攞冠軍。」

（即時娛樂）