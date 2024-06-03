《繁花》五大看點逐格睇 王家衛美學還原上海90年代情懷 (14:36)

內地宣傳時用的滬語海報，寫上「我來了」。 （大會提供）

由王家衛執導及監製的首部電視劇《繁花》，今晚（3日）在翡翠台播映。《繁花》既是發生在上海的故事，也是香港人貼身回憶。

今晚（3日）首播，一開場劇情已緊張萬分，已成為寶總的胡歌，出席完除夕酒會甫踏出酒店，即被計程車蓄意撞到重傷，故事隨即由寶總回憶自述開始。劇中重要人物及各人之間的關係，今晚都會交代。《繁花》去年底在內地熱播，當中五大賣點，成為此劇受追捧原因︰

1.幕後精英雲集

王家衛首部執導電視作品，貫徹細膩的人物描寫，忠實還原原著人物。配合奧斯卡最佳攝影獎得主鮑德熹出任指導，以細膩拍攝手法，令每個畫面變成教材。原創音樂由電影音樂聖手陳勳奇擔任，令視覺與聽覺達到極致。

2.重現90年上海繁華

《繁花》以90年代上海為背景，製作組以一比一比例，在車墩影視基地重塑出華麗的場景。由玲姐馬伊琍打理位於進賢路的夜東京，到黃河路繁花錦簇；李李辛芷蕾開設的至真園，都在片場內重現，令人目睹上海當時的繁盛。

3.金句連環爆台詞精闢

劇中從胡歌的自述到演員的對白，都充滿王家衛「念念不忘，必有迴響」風格。今晚登場的爺叔游本昌，充分發揮金句王本色， 他跟寶總講到男人做生意，要有「三個皮包」時，他解釋︰「第一個是你實際上有多少錢。第二個是你的信用、第三個是人家認為你有多少錢。」對於想在股票市場鑽營的人，爺叔的忠告為「紐約帝國大廈曉得吧？底下跑到屋頂，要一個鐘頭；從屋頂跳下來，只要八點八秒，這就是股票。想從股票上賺錢，先學會輸。」

4.訂製服飾華麗

爺叔跟寶總講過「穿西裝要人穿衣，不要讓衣穿人」。在《繁花》中所有演員的服飾都一絲不苟，胡歌劇中所穿的西裝，大部份均為意大利品牌，用料照足劇中所講「西裝第一要看料子，一定要英紡，純羊毛的」。劇集在內地播出後，男士們都以擁有一套「寶總西裝」為榮。

5.場景成打卡熱點

王家衛作品中的場景，一直是戲迷事後打卡熱點。今趟《繁花》亦不例外，黃河路、和平飯店是戲迷必到之處。當中至真園的原型商號苔聖園酒家，吸引不少人慕名拍照。劇中進賢路的夜上海，被戲迷發現為「虛報」門牌，汪小姐唐嫣出入的外貿大廈，位於中山東一路27號，前身為上海怡和洋行大樓，跟和平飯店只是一街之隔。

（即時娛樂）