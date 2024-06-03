墨雨雲間｜吳謹言惡鬥反派後母陳喬恩 跟王星越CP感十足 (15:45)

由《延禧攻略》吳謹言﹑聯同王星越、陳鑫海和陳喬恩主演的古裝復仇劇《墨雨雲間》，昨晚（2日）首播，劇集每晚7時在「黃Viu煲劇平台」免費上架。

《墨雨雲間》講述縣令之女薛狸（吳謹言飾），遭逢巨變後失去一切，幸得中書令之女姜梨（楊超越飾）所救；薛狸以「姜梨」身分回到京城，並借助蕭蘅（王星越飾）等人的幫助，克服重重艱險，成功復仇兼救出意外入獄的父親。

吳謹言憑《延禧攻略》一炮而紅，今次她回到最擅長的復仇題材，劇中不但被心愛之人陷害慘遭活埋，更與繼母陳喬恩互鬥心機！

近日「惡毒繼母」陳喬恩在訪問大讚「女兒」吳謹言戲味十足：「我是她（薛狸）的後母，把她的親母給害死了！這是我第一次跟謹言合作，我覺得她演戲的爆發力跟情感，讓我很驚訝，因為我跟她有一場戲，是我情緒爆發的戲，我哭了8次，可是謹言跟我對戲時，她給我的情緒一直飽滿，我覺得她是很有力量的演員。」

出道超過20年的喬恩表示，劇中角色「季淑然」印象最深：「因為我沒有演過全然反派角色，我想讓觀眾看到，我也可以不那麼善良、不那麼偶像劇，讓大家看到：『嘩，這是陳喬恩嗎？』這是我給自己的挑戰。」

現年33歲的吳謹言和拍檔「00後男神」王星越，年紀相差12年，卻沒有姊弟戀感覺，尤其2人吻戲預告曝光後，更讓觀眾讚CP感十足。

（即時娛樂）