柳應廷新歌加入發噩夢元素 體重達160磅 勤加操「還債」 (17:16)

Jer坦言每年開一次個唱也不拘，因為很享受現場表演感覺，去年7月於會展舉行4場個唱，他覺得未夠喉。（劉永銳攝）

MIRROR成員柳應廷（Jer）繼找唱作歌手陳蕾、SERRINI、周國賢、吳林峰寫歌後，最近邀馮允謙（Jay）為其新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》作曲。

Jay去年幫MC張天賦《世一》作曲，在樂壇頒獎禮大豐收，問到是否看中這點而邀Jay寫歌？Jer說：「攞獎是Bonus，做每首歌表達到自己想帶出來的信息已經好好。《世一》是首R&B音樂，我都恨做R&B好耐，希望今次跟Jay連繫起來，往後陸續有合作。」

今年Jer計劃推出4首歌，頭3首歌會集結成一系列暗黑搖滾樂，而承接住《筆觸男孩憂鬱之死》，第二部曲《約齊靈魂在墳墓開生日派對》節奏輕快而充滿澎湃能量，當中有鼓聲伴奏像追逐心跳聲，Jer笑說：「我已經幻想到現場演出時，親自打鼓陪奏新歌，是可以很震撼的。（8月與MC合作開騷，會否打鼓演唱？）大家期待一下，我希望有這個環節出現。」

Jer剖析當初聽到新歌Demo時，已聯想到歌詞圍繞發噩夢為主，但不想太恐怖，意境上寫成一班靈魂開生日派對：「動畫《怪誕屍新娘》裏人物Jack、木乃伊、蜘蛛都是創作靈感之一，亦加入了我發噩夢元素，有次很深刻，我在夢中被劏開肚嘔公仔麵的妖怪追住，可能有一段時間食太多公仔麵，吃到怕了。」

Jer和MC於8月開騷，花姐（黃慧君）也要他減肥：「希望我可以重現參加《全民造星II》當時150磅外型，現在我160磅。今年做MIRROR巡迴騷，太幸福，食到不同國家美食，All day breakfast、Pizza、鋸扒、意粉、燒肉，食不停，完全沒節制，可能去到外地氛圍很開心，不過演出前一天會食得清淡。」

2個月內要減10磅，對Jer來說有難度，問到會否除衫騷肌打鼓？他笑說：「若果我操到的話，可以考慮，否則大家等多陣，下次再騷肌。現在人大了，新陳代謝減慢，需要運動和飲食配合，之前我一星期健身兩天，現在會跑步加操，又跟『大表哥』邱士縉餐單，食烚雞、西蘭花、米粉、番薯、烚蛋、牛扒增肌減脂。」

陳卓賢（Ian）暑假開多場個唱，Jer坦言每年開一次個唱也不拘，因為很享受現場表演感覺，去年7月於會展舉行4場個唱，他覺得未夠喉：「海外歌迷未睇『In my sight』個唱，要求我做巡演，我會向公司反映意見，都多謝公司畀好大創作空間我，現在做音樂做得很開心，早前忙於MIRROR巡演，現在回家了，會積極多做歌送給樂迷。」

場地：Best Partyroom

髮型：Man Chan

化妝：Mayling Suen

服裝：Swank

（即時娛樂）