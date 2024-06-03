陳卓賢個唱加開終極兩場 破MIRROR Solo紀錄 粉絲盼Ian好好養聲 (17:45)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）將於7月，假亞洲國際博覽館舉行《IAN CHAN“TEARS”IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，日前有傳Ian演唱會將加至7場，成為MIRROR中個人演唱會場數最多的成員，今天（3日）Ian在Ig公布宣布終極加場消息，加開7月19日及25日兩場，合共舉行一連7場個人演唱會（19/7-25/7），並破MIRROR的Solo紀錄。

不少Hellosss（粉絲暱稱）為偶像加場感到高興，同時也擔心Ian能否應付一連7場個唱，加場消息令網民熱議：「開到7場，作為Hellosss一定為你而感到高興，但是公司呢個安排，確實令人難以理解，希望陳你好好養聲，做一個令人眼前一亮的個人演唱會」﹑「太叻啦！反應熱烈happy to see you﹗已經開始期待7月！」﹑「要養好把聲唱足7場」﹑「尾場加到25號其實有啲擔心，因為AK（江𤒹生）主要表演跳唱，換台踩台需時...希望各單位都會有充足時間準備，做好舞台安全，順順利利，Good Show」﹑「其實留返一日俾佢喘息都好呀」﹑「其實你哋咁樣加場法，有冇考慮過辛苦撲齊頭尾場嘅fans？同埋一連七場Ian無休息...好咩？」

（即時娛樂）