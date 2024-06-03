黎姿親子有法 跟女兒扮靚護膚 同佘詩曼鄧萃雯保持聯絡 (18:42)

黎姿表示跟蔡少芬、鄧萃雯保持聯絡：「都有掛念跟鄭伊健及林保怡拍戲日子，大家也是好朋友，但跟男士比較少來往。」（鍾偉茵攝）

黎姿懷念拍戲日子，但她認為拍一套戲需時太久，所以要看緣分，將來有好劇本、時間才再說。（鍾偉茵攝）

黎姿（現名：馬黎珈而）今天（3日）到金鐘出席銀行活動，她的孖女已14歲、細女亦已11歲，除了喜歡大自然，又愛用AI畫畫和藝術，故常帶她們欣賞畫展、藝術作品，甚至到外地參觀畫廊。

問到會否送3個女兒到外國讀書？黎姿說：「我不敢想太遠，我怕不捨得，要開始有心理準備，接受她們已不是以前的BB，她們已經長大，有想法要學獨立，最緊要她們健康、開心。」

談及三個女兒志願，黎姿說：「她們一時一樣，未確定，有時想做畫家、時裝設計師和獸醫，仍在摸索中，要啟發她們思維，每個暑假會帶他們到不同國家遊歷，接觸不同工作範疇，讓她們感受自己真正喜歡什麼，她們年紀尚小，等她們長大一點，有自己想法再決定，無論去哪裏讀書都沒所謂，我會尊重她們，最緊要有求學心、上進心，學待人接物和建立人生價值觀。」

至於女兒有沒有向她請教感情問題？黎姿笑言：「暫時還未，不要嚇我，反而她們現在喜歡扮靚，學搽面霜，踏入青春期開始出暗瘡，會請教我護膚心得，有時4母女一齊敷面膜，畫面好得意會影相留念，大家又試不同產品，家裏變成研究中心。（美容生意將來傳給女兒打理？）我沒想太多，會給自由她們選擇。」

早前黎姿在健身室重遇《金枝慾孽》舊拍檔佘詩曼，黎姿表示很開心，彼此聘用同一個教練，但不常遇到，但雙方平時也約食飯，也跟蔡少芬、鄧萃雯保持聯絡，她續說：「都有掛念跟鄭伊健及林保怡拍戲日子，大家也是好朋友，但跟男士比較少來往。」

問她是否仍有戲癮？黎姿說：「會懷念拍戲日子，但拍一套戲需時太久，近年都有找我拍戲，但因時間問題而推掉，看緣分，將來有好劇本、時間才說。」

（即時娛樂）