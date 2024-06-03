Waterbomb大會再發聲明為失誤致歉 稱全面檢視活動策劃 (19:32)

韓國著名濕身音樂派對Waterbomb，今年首度來港舉辦。前日（1日）首場在西九文化區安盛x竹翠公園舉行，吸引逾8000觀眾參加，但天公不作美加上風球襲港，令狀况頻生，包括有觀眾等候入場2小時﹑人氣女團tripleS演出時間縮減﹑行李寄存服務大混亂，亦是整場派對最大「災難」，完場後有觀眾表示要等候4小時，才拿回個人物品，主辦單位事後急發聲明為失誤道歉。

今天（3日）主辦單位再發詳盡聲明道歉，並回應有關觀眾延遲入場﹑有關寄存行李安排等問題。

「對於日前於韓國殿堂級Hip Hop派對 「WATERBOMB HONG KONG 2024」發生不愉快事 件，主辦方WATERBOMB HK及北京亦通亦和文化傳媒有限公司及ECHO HK，再次向受影 響人士致歉。

有關觀眾延遲入場

節目原定由6月1日下午1時開放入場及2時開始節目，由於受到颱風及不穩定天氣影響，部份設施包括部份寄存行李帳幕及更衣室嚴重受損；持續間接性大雨，導致場地無法有效清除積水。為公眾安全考慮，大會即時進行緊急維修。天文台於下午1時45分公告將在下午三時至六時之間改發1號戒備信號，大會檢視現場設施安全指標，隨後以最安全方式安排觀眾入場。我們一直留意天氣情況，及時採取補救措施及調配人手處理，對於引起混亂及觀眾久候入場，深表歉意。

有關寄存行李疏漏

因受颱風影響並全天候不定時大雨，導致場地無法及時清除積水而出現水浸情況，原本設定的寄存行李帳幕，縮減至只有一半可使用。因為縮減了寄存窗口，加上部份行李牌被雨水溶化，散場時導致部份觀眾未能適時取回個人物件。

我們處理有欠妥善，再次向受影響公眾致歉。活動首日未能領取物品的觀眾，我們已在活動翌日安排認領，現仍有極少量行李未領取，大會將妥善保存一星期，如無人認領之行李將按警方建議，送到油麻地警署暫放。如需要任何協助，可隨時聯絡本公司：+852 52279172

有關即時檢討及改善

就活動第一天不如意狀況，我們即時檢討及作出改善，並加派人手處理各類事宜，以免同類事情再次發生。活動第二日 (即6月2日) 有關調整措施:

-在沒有天雨影響下，活動準時在下午1時開放入場，表演於下午1時30分開始。

-大會暫停存放服務，及向所有活動參加者派發防水儲物袋。

-同時增派人手維持秩序及改善活動體驗。

第二天作出更新安排後，觀眾入場順暢，觀賞體驗不受影響，完場安排暢順，亦沒有出現人龍情況。此外，此活動為獨立商業活動，希望藉此引入海外音樂節到香港，並沒有領取政府任何資助。截至2024年6月3日下午，主辦單位已完成舞台和其他活動設施拆卸工程。主辦方再次衷心就本次受影響人士致歉，我們定必全面檢視活動策劃，虛心檢討。」

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（即時娛樂）