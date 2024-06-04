OLAF音樂會改期改地點 演出陣容大執位 孫燕姿未能參與 姜濤羅志祥緣慳一面 (14:20)

One Love Asia Festival（OLAF）原定今年6月21日至23日，假中環海濱活動空間舉行，但大會昨天（3日）在社交平台公告，稱由於香港近期天氣欠穩，影響到觀眾戶外活動體驗，決定將音樂節移至室內舉行：「One Love Asia Festival將由原定的6月21日至23日在中環海濱活動空間，更改為6月29日至7月1日，在亞洲國際博覽館Runway 11舉行。」持票人士若無法參與可申請全額退款。

為期3天音樂節，原定由10多位本地和海外歌手演出，包括何洛瑤（Sica）和楊安妮（WINWIN）﹑搖滾樂團八三夭、音樂才子韋禮安、金曲歌后田馥甄、張敬軒、閻奕格、徐佳瑩、周湯豪、動力火車、孫燕姿、艾怡良、江海迦（AGA）、RubberBand、羅志祥以及MIRROR的4位成員姜濤、盧瀚霆、柳應廷和李駿傑。然而基於天氣不穩定，而要改期兼改地點，並影響到歌手演出陣容。

6月29日的演出歌手有Sica和WINWIN﹑周湯豪﹑田馥甄﹑羅志祥和容祖兒。

6月30日的演出歌手包括理想混蛋﹑江海迦﹑韋禮安﹑湯令山﹑MIRROR的4位成員；

7月1日的演出歌手有VIVA﹑閻奕格﹑八三夭﹑艾怡良﹑RubberBand及張敬軒。

孫燕姿﹑徐佳瑩和動力火車則未能參與演出今次音樂節，多了容祖兒﹑VIVA﹑湯令山及理想混蛋參與演出；而MIRROR四位成員亦由原先尾場演出，變成第2場演出。

不少網民在官網洗版留言：「點解6月23號改為1/7，但係表演嘉賓又唔係原本6月23號嘅表演嘉賓？」﹑「香港夏天都係會打風落雨，搞一個戶外event前無做資料搜集？ 十幾日前先突然醒覺怕落雨去改期去室內？6月21號開show，咁遲先決定改期，影響幾多人要請假、訂機票酒店？仲有改期後有啲嘉賓嚟唔到，影響幾多買飛嘅人？」﹑「吓... 原本一日有晒想睇嘅人，依家拆開晒想點？」﹑「而家唔只係由其他表演嘉賓補上，直頭洗牌喎？本來day 1想睇嘅三組嘉賓，比你打散晒分開三日」﹑「改地點，想大家有好嘅體驗，我明白。但依家改到係所有嘢都唔同哂，29，30都有其他show舉辦，買哂飛先嚟撞晒期，又可以點樣賠償呢? 本身買咗3 day pass, 依家好似玩自己咁。」

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（即時娛樂）