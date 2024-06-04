王梓軒38歲生日跟歌迷聚會 康城影展巧遇張艾嘉山田孝之 (15:47)

昨日（3日）是王梓軒38歲生日，一眾軒迷日前為他舉行生日派對，壽星仔唱歌答謝樂迷多年支持，在會上分享他完成的歐洲之旅，並預告下半年的歌影視大計。

除了開拍劇集與電影，梓軒會以監製身分籌辦大型音樂節：「有啲計劃做咗幾年，的確比我想像中大型同辛苦，更可以同世界各地咁多人，成就咁多咁好嘅作品，我都唔知幾時開始有呢種運氣，但係好感激每位沿途出現過嘅人。」

粉絲為他準備巨型立體蛋糕，預祝他歌影視三棲齊飛。王梓軒最新忙不停，早前完成與陳潔儀及劉松仁的音樂劇《利瑪竇》後，便出發到歐洲，但是此行的目的並非充電，而是排滿日程的工作之旅。

談到歐洲之行，王梓軒先到康城電影節為兩齣籌備中的電影賣片花：「我哋去嗰邊做預售（賣片花），睇下有冇啲買家真係有興趣，幸好又真係有喎。除咗係我哋自己個計劃，今次仲喺當地認識咗好多電影人，希望可以讓我哋嘅新計劃團隊更加強大。」他又透露此行另一驚喜是遇到張艾嘉與山田孝之，王梓軒把握機會與他們交流，大讚對方非常友善，與自己分享不少製作電影的經驗。

王梓軒說：「我都好鍾意睇山田孝之嘅作品，從中得到好多啟發，佢真係好出色，形象同演技都咁多變，我真係好想拜佢為師學嘢，如果有機會都好想邀請佢合作。而張姐（張艾嘉）就喺一個電影項目上，畀咗好多意見我，我覺得非常感恩，所以可以喺康城見到兩位我都好開心、好榮幸！」

除了康城，王梓軒亦趁機到意大利的羅馬與當地的劇場人交流，並特意到訪利瑪竇神父的母校——羅馬學院（Roman College），讓他大開眼界。完成羅馬的朝聖之旅後，王梓軒起程到維也納造歌，但剛到埗即發生蝦碌事件：「我同當地一啲好有才華嘅音樂人合作，嗰晚我飛到去維也納已經係凌晨，我仲要拎錯咗行李，搞咗一大輪，即刻就要去Studio錄音，錄完音兩日仲拍埋個MV，好辛苦佢哋，但係又好開心。」

王梓軒指這次雖然行程緊密，但令他增長不少見識，更甚是認識了來自世界各地的朋友，期待今年內可以邀請他們來港合作。

（即時娛樂）