拍檔廚房｜跟龔嘉欣鬥廚藝 黃翠如勸黎諾懿「唔好再做監製」 (16:57)

出名「地獄判官」的幟哥，也對諾懿擺盤和營造用餐氣氛讚不絕口。（大會提供）

顧紀筠吃過龔嘉欣主理的佳餚後，大讚她有心思，並說：「食落去好似認識你屋企人。」（大會提供）

由方力申、黃翠如主持的全新煮食節目《拍檔廚房》，一共12集，逢周一至三晚上十點半翡翠台播映。節目先後邀請了由8對藝人以及專業參賽者組成的「廚房拍檔」，上演超高階烹飪競技賽；由名廚黃永幟（幟哥）、顧紀筠（顧老闆）擔任主席評判，首周有《中年好聲音》的顏志恒及飲食文化作家方曉嵐，擔任客席評判，4位專業評審將嚴格評分，4回合累積分數較高的一組將會出線。

本周嘉賓是龔嘉欣及黎諾懿，分別伙拍酒店餐廳行政總廚李家鋌（Bosco），及法國菜餐廳行政總廚沈依紅（Esther）組成拍檔。今晚（4日）播出第2集，第2、第3回合由藝人、廚師分開各自比拼。

先說藝人「五分鐘個人速煮」環節，嘉欣Solo參賽作品為「松露花甲茶碗蒸」，她憶述兒時家人忙於做生意，甚少機會一家人同枱吃飯；但只要齊人，很多時都會到大牌檔叫餸食飯，感覺像是盛事一樣。

童年時嘉欣最愛吃大牌檔的豉椒炒花甲，故今次特意花甲加入雞蛋裡，恍如將童年時與家人用餐的歡樂時光滲進菜式裏，顧老闆吃過嘉欣的心思後亦說：「食落去好似認識你屋企人。」

諾懿則以「煙燻柚子清酒蠔」迎戰，除悉心選用法國蠔及蘋果木製作煙燻效果，上菜時打開蓋後「煙霧瀰漫」的特別用餐體驗、令翠如驚嘆說：「真心好奇，你喺邊度學呢啲菜式？我覺得你唔好做監製，不如直接開餐廳。」就連出名「地獄判官」的幟哥，也對諾懿擺盤和營造用餐氣氛讚不絕口。

（即時娛樂）