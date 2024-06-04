撕破以愛之名情緒勒索 李幸倪新歌受楊紫瓊啓發 (17:30)

Gin Lee（李幸倪）新歌《告別煤氣燈》昨晚（3日）正式上架，歌曲以「情緒勒索」為主題，撕破以愛之名的意見魔咒。Gin透露從外國真人騷、去年贏得奧斯卡的楊紫瓊及關繼威身上獲啟發，加上自身經歷，希望藉新歌鼓勵大家學懂如何平衡聽取身邊人意見，以及聆聽自己內心需求。

Gin表示跟填詞人鍾說討論很久歌曲內容：「就係要衝破一啲你最親嘅人，可能係你屋企人、你最好朋友、或者你另一半，有時佢哋會唔小心情緒勒索咗你，要衝破佢哋畀你嘅所有嘅枷鎖。我哋要Over邊啲係我哋要聽嘅說話、邊啲係唔啱嘅，我哋就要去跨越呢啲嘢，你係要行出呢個陰霾，跟住先可以有機會去做到你想做嘅嘢。」

由於歌曲講述較深層的議題，Gin希望MV有視覺上的衝擊：「好似真實同科幻之間，所以有啲場景你會見到係有啲抽象、有啲意識形態。」

MV主要分為3個場景，包括玻璃屋、藝術品及扯線公仔，Gin逐一解構：「第一個玻璃屋場景，佢好似一個好靚水晶球，但係如果住一個人喺裏面，又係咪咁靚呢？定係一個捆綁嚟嘅呢？我哋就係用呢一種嘅Contrast去帶出，『咦，其實好似有啲嘢喎！』」

然後Gin化身成藝術品，男主角梁仲恆現身，他將Gin打扮得十分漂亮，當作藝術品般展現人前：「但係呢一個又係咪對我最好嘅呢？定係喺佢心目中佢覺得咁樣係靚，我就要接受呢種靚呢？」

最後扯線公仔是最明顯的一個表達，除了自己被操控，原來男友同樣被操控： 「一個深層嘅意義，佢做嘅嘢對我嚟講係一個傷害，但佢都係受害者，所以係一個好壞嘅循環，不停輪迴，將呢個傷害不停Loop。」

Gin表示MV中「水晶球」的靈感來源，是受到1944年的一部電影《Gaslight》所啓發，「我特登去睇呢套電影，電影裏面，女主角受到情緒勒索，佢老公不停去話佢精神有問題，搞到佢開始唔相信自己。套電影我哋就拎咗少少嘅Inspiration，就係頭先講水晶球裏面，你見到啲燈係閃閃下，跟住又有煙，但當我同男主角講：『你見唔見到啲燈閃閃下？』佢就話冇事，係我諗太多。同時亦都係向呢套電影致敬，因為始終《Gaslight》呢個Term係呢部電影。」

（即時娛樂）