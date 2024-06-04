不一樣的爸媽｜符曉薇曾經歷兩次流產 小女兒誕生為陳柏宇帶來轉變 (18:04)

Jason和符曉薇在節目內分享心路歷程，以及如何互相扶持走過喪子之痛。（大會提供）

ViuTV節目《不一樣的爸媽》由甄子康（少爺占）、李敏（Ranya）和沈貞巧（Gao）擔任主持。

喪子之痛對家庭來說是沉重的打擊，對父母而言是不可磨滅的傷痛。今晚（4日）播出一集，節目組邀來陳柏宇（Jason）和其妻符曉薇擔任嘉賓，這對父母育有兩名女兒，但其實在女兒出生前，符曉薇曾經歷兩次流產。Jason和符曉薇在節目內與觀眾分享他們的心路歷程，以及如何互相扶持走過喪子之痛。

符曉薇憶述自己第2次和第3次懷孕痛苦經歷，她指在身懷第2胎時，有一天突然出現劇痛，原因是單側輸卵管閉塞，她更需要立即做手術切除。當符曉薇懷有第3胎時，她以為一切安然無恙，直到醫生檢查後，確認胎兒患有愛德華氏症，胎兒腦部和心臟發育不完整，四肢亦不健全，符曉薇最終要跟胎兒道別。

她回憶當日在產房情况，手術過後得知自己不能留住嬰兒，一直壓抑的負面情緒，亦在當時瞬間爆發出來。她忍痛叫醫生讓她聆聽嬰兒心跳聲，只為了好好與腹中生命道別，她說：「我唔想一瞓醒，好似無感覺咁，佢就走咗。」

經歷兩次喪子之痛，2人重拾心情再度嘗試生育，符曉薇亦順利誕下小女兒，家庭各成員互相扶持功不可沒，新生命的誕生為父母和大女兒帶來美好的改變，整個家庭自此變得更快樂。

起初Jason不太認同大女兒需要兄妹陪伴，其中一個原因與自己家庭背景有關，另一個原因是擔心妻子身體狀况。小女兒出世後，令他有很大轉變，媽媽指爸爸在一次刷牙

時突然慨嘆說：「好彩生咗第二個。」大女兒認為妹妹是家人送給自己的一份大禮物，並經常感恩媽媽為她帶來妹妹。

儘管談及話題沉重，整個訪問過程卻輕鬆，原因是符曉薇對生活抱持樂觀的心態。之後符曉薇還提及一件趣事，她指大女兒依賴自己，甚至不想她離開獨自去旅行，原因是爸爸不懂得預備Snack Box。

Jason聽說大女兒愛媽媽多過愛他，他則說：「你愛媽媽多啲囉，我無所謂。」其實大女兒非常黐爸爸，只是媽媽在照顧女兒方面比較細心周到。

（即時娛樂）