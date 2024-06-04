跟劉青雲相隔多年再合作竟「冇偈傾」 邱導採新拍攝手法 吳鎮宇手足無措 (20:28)

影帝級人馬劉青雲和吳鎮宇識於微時，從無綫訓練班出身後，因拍劇變成好友，最近他們攜手主演電影《談判專家》，是繼2005年電影《喜馬拉亞星》後，相隔19年再碰頭，青雲說：「鎮宇向來寡言，大家又不愛解釋，但會互相明白，我們私下很少談合作計劃，今次遇上覺得他沒有變，仍然是這樣﹗」鎮宇搞笑說：「我依然日日萬歲，他不停吃我請的蛋撻。」

談到2人扮演談判專家對戲多，但戲外交流少，青雲即爆料：「我們去到片場明明坐隔籬化妝，但好像不認識大家。」劉青雲稱扮演人質之一的周文健好搞笑，大家曾合作《七月十四》，今次重遇他好開心。

吳鎮宇稱與青雲、導演邱禮濤已經太熟悉，不用扮熟：「我跟三哥（苗僑偉）不熟就多傾偈，以前在無綫拍劇的日子，靠班前輩萬歲，三哥經常帶我們出去飲飲食食，好有親切感，華仔（監製劉德華）有來探班，來探三哥。」

邱導在片場要顧及很多範疇，非常忙碌，沒有太多時間跟演員溝通，鎮宇謂只憑經驗盡量配合導演要求，在演繹上多做變化，讓他剪片時有選擇，在旁的青雲幫手解構拍攝上具複雜性：「今次棄用分段拍攝模式，租了兩個錄影廠同步拍談判戲分，大家真的在傾電話談判，令節奏更迫真和緊密，演員投入。」

鎮宇覺得拍戲過程複雜、混亂，有點手足無措：「演出時要想辦法將現場所有事合理性搞好，因為劇情要我走上走落談判，成件事我都不知道是怎樣的，被人牽住鼻子走，連真正主謀是誰都不知道。」

青雲稱演出不輕鬆，有點奇怪感覺：「戲中要挾持幾個人，他們好似驚，又好似知道我不會開槍殺人，處理上要拿捏得好清楚。」 問他們鬥戲是否好過癮？青雲說：「我要思考點建構角色關係，同時要放低我和鎮宇現實中相處習慣，始終大家角色人設有分別，但有想過鎮宇會估到我點演。」

鎮宇笑言只集中自己演出上，沒閒猜算青雲點演：「 因為我們身處在兩個廠拍攝，見不到大家，估都沒有用，我都估不到自己怎樣演，因為我未決定怎樣演，見步行步，導演拍得好快，我很緊張，未記好對白，未來得及有細緻設計。不過，有一場我改了少少對白，用負面想法質問他是否利用同情心，青雲就估不到我為何有這個想法。」

青雲、鎮宇、邱導跟黃秋生早陣子食飯聚會照片在網上流出，令人期待他們合體拍戲？青雲表示沒想太多，但以前已跟秋生合作過《東方三俠》、《寶貝炸彈》，鎮宇評秋生看似性格飄忽，但拍戲工作一絲不苟，反而自己演戲比較Hea，青雲笑說：「鎮宇拍戲一點都不Hea，只是扮Hea。」

另一老友黃子華主演的《毒舌大狀》票房收逾億，成為華語片排行榜冠軍，問到有沒有信心雙劍合壁越超子華？青雲認為很多事難以控制，但求作品票房好，令觀眾滿意，自己就開心。

（即時娛樂）