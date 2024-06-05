Waterbomb總部宣布向觀眾賠償及提供醫療費用支援 (13:23)

本月1日舉行的首場《WATERBOMB HONG KONG 2024》因遇上颱風「馬力斯」襲港而出現混亂情况。（資料圖片）

Waterbomb總部宣布向因長時間淋雨而感冒或需要接受醫療診治的觀眾提供醫療費用支援，及向遺失寄存物品的觀眾提供賠償。（WATERBOMB HONG KONG Ig圖片、資料圖片 / 明報製圖）

首度在港舉行的韓國Hip Hop派對《WATERBOMB HONG KONG 2024》，本月1及2日在西九竹翠公園舉行時，因首場演出遇上颱風「馬力斯」襲港，被觀眾控訴入場時間延誤及安排混亂，包括存放行李的識別紙牌因濕水浸爛，令認取行李時無法識別。主辦單位前天（3日）為事件發道歉聲明後，Waterbomb總部今天亦宣布將為因長時間淋雨而感冒或需要接受醫療診治的觀眾提供醫療費用支援，及向遺失寄存物品的觀眾提供賠償。Waterbomb總部的公開信全文如下︰

大家好，Waterbomb香港的粉絲們！

我們是Waterbomb總部。

對於在6月1日（星期六）至6月2日（星期日）在香港舉辦的Waterbomb活動中遇到了3號強風信號的突發天氣狀況，但仍然與我們一起度過的粉絲們，表示由衷的感謝，同時深感抱歉。

由於在6月1日（星期六）香港懸掛了3號強風信號，為當時的演出安全帶來了嚴重威脅。Waterbomb活動將所有參與者的安全放在首位，因此為了保障藝人和粉絲的安全，對藝人的表演時間進行了調整，入場時間也有所延遲，對此表示歉意並希望大家理解。

特別是，6月1日（星期六）活動結束後，由於物品寄存處管理不善，加上大量降雨的影響，未能在突發天氣狀況下做好更充分的準備，導致粉絲們需要長時間等待，我們深表歉意。無論是香港的營運商還是代理商，Waterbomb總部對此事件負有共同責任，並深感抱歉。

對於因此而遭受不便的所有粉絲，我們深表歉意，並希望透過以下措施來處理因此而產生的損失：

首先，對於因長時間淋雨而感冒或需要接受醫療診治的粉絲，我們將透過營業責任保險提供醫療費用支援。

另外，對於寄存物品的遺失，請將物品寄存處的購買憑證發送給我們，我們將在彙總後，逐一通知賠償方案。

請發送郵件至waterbomb.hk.cs@gmail.com聯繫我們，我們將傾聽您的聲音，並將盡最大努力提供適當的賠償。

對遭受不便的所有粉絲再次表示歉意，我們總部將盡最大努力解決受影響粉絲的賠償問題。

謝謝大家。

Waterbomb總部敬上

（即時娛樂）