馮允謙新歌出a cappella版 盼釗峰教beatbox合組男團 (16:00)

馮允謙（Jay Fung）近日邀請10人組合The Kickvoxers合作，一同以無伴奏合唱（a cappella）方式演繹新歌《Jay Fung儀態訓練學院》。他說︰「今次好幸運，就係同一隊a cappella group合作，組合名字叫做The Kickvoxers，佢哋其中一位成員Guddy係我唱歌老師，佢幫咗我好多，由我兩年前第一次喺九展開演唱會，到去年去紅館開騷，我好需要vocal stamina（聲韻耐力）去令自己把聲更強，佢真係幫咗我好多。」至於為何會有這個版本，Jay Fung解釋：「其實諗咗好耐，想做一個新版本，但又諗唔到點去玩，最終我同我A&R同事Viki Chan一傾嘅時候就諗到不如試吓a capella，因為我比較少接觸呢個範疇，所以今次係一個好大嘅突破。」

Jay Fung與The Kickvoxers當日在尖沙嘴1881拍攝歌曲的無伴奏合唱版MV，現場的陳設走歐陸懷舊風，牆上掛滿多幅油畫，跟歌曲MV非常類近，有一種互相呼應的感覺。不過，Jay Fung說他在歌曲的演繹方法上大有不同︰「其實兩個版本我嘅唱法係有分別，唔知大家有冇留意，原裝版會比較憤怒、激情，但今次a cappella version，因為要配合大家把聲，所以呢個版本會收埋啲，會cool少少，所以頭先拍MV嘅時候都比較cool。最搞笑係我記得我喺錄音室錄呢隻歌嘅時候，有一個習慣，我對手會有好多好誇張嘅動作，但原來喺鏡頭面前做呢啲動作會好奇怪，所以剛才唱嘅時候，雙手好想郁，但又要壓制住自己，最終拍咗4、5個take，自己都好滿意，希望大家都鍾意呢個版本。」

他被問到可有考慮試玩a cappella及想跟誰合作時說︰「我都想嘗試玩吓，其實我上年12月同另一隊a cappella group有合作過，當然我嘅負擔冇咁重，因為都係專注我主音嘅部分，和音嘅工作交番俾佢哋，所以我都想嘗試，唔知有冇機會，試吓唔唱主音，做吓啲beatbox，雖然我完全唔識，但我聽講釗峰識beatbox，可以搵佢一齊合作吓！」

（即時娛樂）