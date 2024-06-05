小肥下周開騷化身Party Queen 跟J.Arie到酒吧獻聲預演 (16:12)

在好友6號鼓勵下，小肥首次參與演唱會周邊商品，為T恤繪畫漫畫卡通外，亦有配合今次彩虹主題的紙扇、電話繩、腳毛鎖匙扣及襟章。（大會提供）

小肥日前偕6號（左圖）和J.Arie到不同酒店獻唱，為他的個唱預演。（大會提供）

今年是小肥入行17年，而6月13日是他的生日，小肥將於麥花臣場館舉行一連兩場《小肥「完全變態」演唱會》，由《寵物》、《時光機》到近期推出與6號@RubbleBand的《大巡遊》，以音樂讓樂迷深入了解小肥完全體。

小肥自承認出櫃後，開始慢慢認識到真正自己，更愈來愈喜歡這個自己，當決定今年舉行演唱會後，小肥即時想到「完全變態」主題，配以彩虹顏色，以帶出LGBT（同志群體總稱）的精神。

問到今次演唱會賣點，小肥說：「演唱會上半部分呈現大家熟悉嘅小肥，唱大家想我唱嘅歌好似《寵物》、《時光機》，而下半part先會『變態』，因為顧慮仲有新歌未出，大家未知『變態』嗰件事會係點，會唔會小肥變到不倫不類，唔係我心目中認識嘅小肥，我想講『變態』唔係呈現我嘅變化，係一個一直收埋心入面，自己慢慢浮現出嚟，然後到最後佢終於放監，我都係最近先認識呢個一直喺心底嘅小肥，我想喺演唱會介紹佢畀大家。」

小肥演唱會下半場的主題，沒有任何說教，單純Party主題，透露會台上跳舞，歌曲圍繞未推出新歌外，還有音樂總監Jason Kui改編一系列耳熟能詳快歌，小肥說：「配合歌舞昇平、花枝招展八個字，想大家單純嘅心態嚟開party，同我一齊癲一晚。」小肥演唱會以四面台形式，拉近與觀眾距離。

日前小肥聯同6號、J.Arie，由尖沙咀走到中環合共7間酒吧，為演唱會預演。小肥先與6號合唱了新歌《大巡遊》 、再單獨唱出未推出新歌《小心熊出沒》，最後與J.Arie合唱即將推出的新歌《迫池》，每場氣氛熾熱，其中唱到最後一間酒吧，全場觀眾更是不肯放人、大叫encore，令小肥及J.Arie加碼再每人唱多一首歌曲。

事後小肥說：「今次7間有6間酒吧係gay bar，之前見J.Arie做已經好high，透過今次gay bar tour，好想大家入場之餘，畀佢哋知道我嘅新歌、𠵱家做緊嘅嘢，而冇諗過做完呢7場bar tour之後成個人虛脫，因為自己係好易被感受感染嘅人，佢哋真係氣氛好好，我忘我咁演出，係好好演唱會嘅預演同宣傳新歌。」

在好友6號鼓勵下，小肥首次參與演唱會周邊商品，為T恤繪畫漫畫卡通外，亦有配合今次彩虹主題的紙扇、電話繩、腳毛鎖匙扣及襟章。

（即時娛樂）