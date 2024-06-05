竹內涼真分飾兩角 孖偶像鬥戲圓夢 齋藤工辦木村放映會 (16:32)

談到一人分飾兩角，竹內涼真透露：「為了區別開兩個角色，我把嘴角下的痣遮住，這是我第一次這樣做。」（大會提供）

由「日劇天王」木村拓哉主演的春季日劇《Believe-為你架起的橋樑-》開播至今好評不斷，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。木村人氣沒法擋，就連男神齋藤工和竹內涼真也直認是他的小粉絲。

《Believe-為你架起的橋樑-》講述日本「帝和建設」的土木設計部部長狩山陸（木村拓哉飾）負責東京龍神大橋的興建計畫，某天施工現場發生嚴重事故，狩山陸在高層游說下一力承擔，遭到判監1年半。

然而妻子玲子（天海祐希飾）探監時坦承患癌，令狩山決心推翻頂罪計劃，為此他策劃越獄並成功逃亡，卻被刑警黑木正興（竹內涼真飾）發現，原以為他會再度被捕，黑木卻為他提供情報，更偷偷放走狩山！原來黑木是大橋事故死者若松博通的弟弟，但他並不是因為復仇而緊咬狩山，而是為了找出幕後真相。

《Believe》甫開播，竹內涼真便以「造橋工人」若松和「刑警」黑木身分登場，而成為熱話，當時不少觀眾猜測2人是雙胞胎，直至第3集才確認他們兄弟關係！談到一人分飾兩角，竹內涼真透露：「為了區別開兩個角色，我把嘴角下的痣遮住，這是我第一次這樣做，『若松』出現的場景是後期製作的。」

他也不諱言一直恨與偶像木村合作：「我成為演員已經10年了，一直很想和木村先生一起工作，但是苦無機會。我從小就看了很多他的作品，他在附近拍戲時，我也會跑去看看！我記得我看了《律政英雄》的電影兩次，因為我想看最後的吻戲，對於初中生來說，那個畫面令人很害羞。」

曾多次跟木村合作的齋藤工則透露，每月會舉辦一次「木村放映會」，讓他和好友可以重溫經典作品《悠長假期》：「但不是每個人都可以參加，要對木村是真愛才可以！」

（即時娛樂）