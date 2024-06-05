余毓興入稟控告張柏芝誹謗 稱將公開證據還自己清白 (17:20)

張柏芝2020年遭前經理人余毓興入稟高等法院控告違約及追討片酬，索償至少1276萬元，有指案件最快也要明年才再開庭續審。余毓興日前疑藉新歌《以犬之名》暗示張柏芝不是，並接受傳媒訪問翻舊帳。張柏芝前天（3日）入稟高等法院控告前經理人公司創辦人余毓興，入稟狀指余毓興從不曾是張柏芝的經理人，余毓興今年6月起向傳媒「放話」及於社交平台惡意發布針對張柏芝的誹謗言辭，目的是為宣傳自己的新作品，和博取關注自我滿足。張柏芝要求法庭頒令余毓興移除和禁止他再發布有關言論，並向她道歉及賠償。余毓興今天（5日）在抖音發布短片，宣布已正式委託律師入稟控告張柏芝誹謗。

他在片中表示︰「大家好，我是余毓興。今天呢，我已正式委託律師向香港高院完成入稟控告張柏芝誹謗的程序，針對張柏芝近日在媒體上發布虛假不實的聲明，已嚴重損害本人的聲譽和公眾形象，所以在提出入稟控告張柏芝之餘，本人余毓興將被迫陸續公開公布相關證據，以還清白。本人現正在海外進行錄製音樂作品的工作，未來幾天將親自飛回香港，向媒體和大眾陸續公開相關證據，同時也非常期待在香港和張柏芝小姐面對面進行一場世紀大對決，讓媒體和公眾來一場史無前例的大審判。最後，在我未能飛回香港提供證據之前，我想透過媒體請問張柏芝，你從2013年8月至2015年玩失蹤為止，在這段期間，你在聲明中聲稱本人余毓興不是你的全球經紀人，並偽造公章，以你經理人身分擅自私自簽約，那請問你在這段時間，你的經理人又是誰呢？所有的工作又是誰接洽後簽名蓋章呢？」

（即時娛樂）